El poder femenino en el diseño de uñas

Al día de hoy, muchas hacen de su estilo personal un arma de protesta y lo llevan de pies a cabeza. Tal es el caso del diseño de uñas, que puede hacer referencia a alguna temática en particular, como también, a algún acontecimiento a nivel mundial.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo