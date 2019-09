A veces (la mayoría de las veces, de hecho), no hace falta invertir en demasiadas prendas para lograr el armario perfecto. Basta con escoger una pieza especial con la que puedas construir los looks más versátiles del momento. Es lo que ocurre con el top lencero, el cual será el equivalente esta primavera a la clásica camisa blanca que solemos llevar el resto del año; es fresco, versátil, favorecedor y su uso no está acotado sólo a la noche.

De día puede lucir igual de bien con unos jeans de talle alto y unos zapatos, con unos pantalones babucha y unas chatitas, o con una falda midi y unas ugly sneakers. ¿Por qué limitarlo sólo a los outfits más nocturnos?

Sus posibilidades son muchas más de las que imaginamos y para demostrártelo te traemos algunos looks infalibles del street style:

-Con un abrigo animal print conformará uno de los looks más sofisticados de la temporada.

- Otra opción es acompañarlo con jeans y blazer.

- Combinar este top con unos pantalones de tiro alto y de vestir y unas sandalias de tiras resulta perfecto.

-Si querés darle un toque más informal podés llevarlo con una camisa masculina ligeramente desabrochada o una biker de cuero.

¿Te vas a animar?