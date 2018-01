Glossy eyes, el maquillaje de la temporada

Esta temporada, como ya sabemos, se llevan los tonos metálicos tanto en la ropa como en los accesorios y complementos, especialmente en tonos dorado y plateado, y por supuesto el maquillaje no puede ser menos. La nueva tendencia de maquillaje de ojos se llama “Glossy Eyes”, es decir, los ojos con efecto gloss, como el de los labios.

El maquillaje glossy eyes es uno de los recursos que más utilizan los maquilladores profesionales en la pasarela y en las editoriales de moda, pero ahora ha llegado a la calle como un maquillaje más, que se puede utilizar tanto de día como de noche.

Sin duda alguna, el maquillaje glitter o con brillos es tendencia total en el mundo del make up. Pero, la técnica de maquillaje glossy eyes no es lo mismo que un make up de ojos con brillo. Los glossy eyes pueden llevar cualquier sombra, pero siempre deben tener un acabado glossy (efecto gloss). A esta nueva tendencia también se la denomina “sombra de ojos efecto mojado (wet)” o efecto dewy.

¿Resulta extraño verdad? Pero los resultados son sencillamente espectaculares. Te lo explicamos paso a paso para que vos también puedas lucir las últimas tendencias de la pasarela:

Paso a paso Glossy eyes

1- Aplicar una base primer en los ojos y corrector para las ojeras.

2- Aplicar las sombras que más te gusten.

3- Una vez terminado de pintar el párpado móvil, sólo tendrás que aplicar por encima un gloss transparente, con mucho cuidado para no estropear las sombras, que deben ser preferiblemente de larga duración. El gloss transparente es el mismo que se utiliza para los labios. ¡Y ya tenés tu maquillaje de ojos glossy!

4- De todas maneras, este efecto de sombra mojada se puede conseguir con otras técnicas y productos. Por ejemplo: añadiendo vaselina o un bálsamo de labios, en vez de gloss. Eso sí, siempre deben ser cosméticos transparentes.