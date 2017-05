Cuál es la línea clave en la que Newell's o Central ganarán el clásico

A Central tampoco lo convierten tanto (22 goles), aunque la formación de la defensa podría mutar drásticamente si Montero corre a Pinola a la izquierda y aparece otro zaguero (Alfani, Menosse, quizás Martínez). Allí tendríamos un escenario inédito y no podrán aplicarse los antecedentes para saber cómo puede llegar a funcionar. De hecho, lo más sensato sería colocar a un lateral izquierdo nato (Facundo Rizzi) y no tocar la zaga.

Newell's sobresale por su bajo goleo en contra (17, sólo a Independiente y Gimnasia le convirtieron menos) pero fracasó ruidosamente ante el Rojo y de repente le surgieron dudas . También es cierto que Domínguez tuvo su peor noche, perdió temprano a San Román y Osella la pifió improvisando con Sills, por lo que se supone que el DT habrá tomado nota y no querrá sorpresas.

Si bien las ideas predominantes en el mundo del fútbol del siglo XXI apuntan a que no es conveniente dividir el juego en dos fases entre defensa y ataque (abundan los técnicos que pregonan consignas como "defender atacando"), está claro que los equipos muestran caras diferentes a la hora de tener o no tener la pelota. Por eso, para que los talentosos tengan tiempo y espacio, están los que deben hacer el trabajo sucio. Y ahí, otro aspecto preponderante.

Roberto Fontanarrosa, amante del fútbol rosarino, lo describió perfecto: tener un buen delantero sin un mediocampo que lo abastezca es como contar con una bala sin revólver: si el proyectil no tiene un mecanismo que lo active y lo haga explotar, no sirve para nada.

