El desaforado festejo de Beccacece, como Diego en el 94

El festejo de Sebastián Beccacece, el joven y sorprendente técnico de Defensa y Justicia, se convirtió en viral. El DT gritó el gol de su equipo a la cámara de televisión, recordando aquella mítica celebración de Diego Maradona luego de convertir un golazo ante Grecia en el Mundial de Estados Unidos 1994.

"Mi festejo fue exagerado, no supe controlar la emoción y salí a gritarlo con los futbolista con todo... Estoy conmovido", dijo el entrenador de Defensa y Justicia luego del triunfo ante San Martín de Tucumán.

A LO DIEGO...#SuperligaxFOX | Sebastián Beccacece festejó el empate de Defensa y Justicia igual que Maradona en el Mundial 94



No era para menos: fue el cuarto triunfo consecutivo para el equipo de Florencio Varela, el único invicto que tiene la Superliga, que alcanzó a Racing (tiene un partido menos) en la punta.

El mano a mano del equipo de Beccacece es con Racing, que jugará el domingo ante Huracán, en Avellaneda. "No vamos para sacarle el título a Racing... vamos por lo nuestro. Soñar es lo más lindo que hay, pero no me desapego de mi discurso: la meta es jugar la Libertadores", remató el técnico del Halcón.