Germán Real marcó a fuerza de goles importantes su nombre en la historia del clásico de la ciudad. Referente de la historia de Newell's en estos partidos, el Gordo fue consultado en Zapping Sport por la duda que tiene Frank Kudelka entre Luis Leal y Alexis Rodríguez. Él fue tajante: se inclinaría por el jugador surgido de inferiores.

"Alexis le da esfuerzo y no regala ninguna pelota, y en estos partidos eso es muy importante. Yo particularmente me inclinaría por Alexis por lo que significa, por ser de inferiores y por lo que siempre será un plus más: cualquier jugador del club va a dar que cualquier otro. Esto sin querer decir que un jugador que no es de inferiores no va a dar el cien por cien, pero lo siente de otra manera", dijo en Radio 2.