Guillermo Hoyos es el elegido en Aldosivi para salvarlo del descenso. El flamante entrenador fue presentado en Mar del Plata y ya advirtió que le otorgará “importancia al trabajo diario” para definir las alineaciones que presentará el Tiburón, en su misión por tratar de salir de la parte baja de los promedios.

El ex entrenador de la Universidad de Chile y Talleres de Córdoba, de 56 años, reveló que necesitará “evaluar qué es lo que tenemos” y a partir de ello “le daremos importancia al conocimiento diario”.

“Intentaremos trabajar en la evolución del jugador, individual y colectiva”, prometió el DT en la conferencia de prensa de presentación desarrollada hoy en el Hotel Sasso de la ciudad balnearia, luego del entrenamiento que el equipo diseñó en el predio de Punta Mogotes.

Hoyos, quien supo dirigir a Lionel Messi en la denominada Masía del Barcelona, tiene dilatada experiencia como entrenador, pero solamente en el extranjero.

Hoyos sonó en Newell's en 2014, pero finalmente no llegó.



El flamante DT de Aldosivi, que además fue compañero de Diego Maradona en los seleccionados juveniles argentinos a fines de los 70, trabajó anteriormente en Bolívar (Bolivia), Iraklis (Grecia), Anorthosis (Chipre), Once Caldas (Colombia) y Atlas (México), entre otros muchos clubes.

Sus colaboradores serán Sebastián Galles y el español Arnau Basagaña (ayudantes de campo), Sebastián Fabres (preparador físico) y el boliviano Diter Alquiza (entrenador de arqueros).

“Que no haya vivido algún tiempo en la Argentina no significa que no esté en contacto. Muchas veces el cuerpo está en un lado; pero el corazón y la mente sí están en el país de uno”, graficó Hoyos, que reemplazó a Gustavo Alvarez.

Aldosivi, ubicado en zona de descenso con un promedio de 1,118, recibirá este domingo a Defensa y Justicia, a partir de las 11 por la décima fecha de la Superliga. El 'Tiburón' marplatense ocupa la 22da. posición en la tabla, con apenas 5 unidades, producto de un triunfo, dos empates y seis derrotas.