Noche de copa caliente: River y Racing definen cuál sigue en carrera

River Plate y Racing Club se enfrentarán a partir de las 19.30 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, tras el empate sin goles en la ida y la polémica generada por la indebida inclusión del suspendido Bruno Zuculini en varios partidos del torneo.



La Conmebol reconoció que por error le permitió a River Plate alinear a Zuculini, que adeudaba dos partidos de suspensión, no solo ante Racing Club sino también en encuentros en la fase de grupos.



Tras varios días de reclamos e incertidumbre se ratificó que el mediocampista no podrá estar en el partido vuelta. Será una baja sensible para el equipo porque el también centrocampista y capitán Leonardo Ponzio no podrá jugar por haber sido expulsado en el partido de ida.



Además, el delantero Ignacio Scocco, el atacante uruguayo Rodrigo Mora y el talentoso Gonzalo 'Pity' Martínez están en duda por problemas físicos.



River Plate lleva 23 partidos sin perder pero también acumula cuatro partidos consecutivos sin convertir goles.



"Hay un sabor en el aire agridulce. Hacés los méritos y no podés ganar. Hoy pienso que nos vamos a tener que comer una buena torta de dulce de leche para ver si nos endulzamos más", dijo el entrenador Marcelo Gallardo.



"Ojalá que el miércoles se pueda abrir el arco para brindarle una alegría a nuestra gente, una victoria que la esta esperando. Intentaremos proponer un partido para ir a buscar, como lo hacemos habitualmente", añadió.



Racing Club, por su parte, sigue insistiendo en que la Conmebol debería eliminar a River Plate y clasificar a la Academia para los cuartos de final.



"Yo solo pienso en el juego y en preparar lo mejor para ir a buscar la clasificación en una cancha muy difícil contra un gran equipo", dijo el entrenador Eduardo Coudet.



"En el grupo de trabajo estamos al margen de lo que se diga externamente. Yo preparo el equipo para ver qué es lo que más rédito nos puede dar a la hora del partido. Nada más", aseguró Coudet.



El defensa Alejandro Donatti, uno de los baluartes del equipo, está en duda por una lesión. Si no se recupera a tiempo, su lugar será ocupado por Lucas Orban, quien lo reemplazó en la ida y tuvo una gran actuación.



Incluso, el entrenador, Eduardo Coudet, analiza poner a Orban de lateral por izquierda si el zaguero está en plenitud física.



En la delantera estará el trío ofensivo titular: Gustavo Bou, Lisandro López y Ricardo Centurión.



El vencedor de esta llave jugará en los cuartos de final ante Independiente, que anoche eliminó a Santos de Brasil.



Alineaciones probables:



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Juan Fernando Quintero; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré. Entrenador: Marcelo Gallardo.



Racing Club: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Lucas Orban; Nery Domínguez; Ricardo Centurión, Matías Zaracho, Neri Cardozo; Gustavo Bou y Lisandro López.Entrenador: Eduardo Coudet.



Árbitro: El paraguayo Mario Díaz de Vivar, asistido por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar.



Estadio: Monumental Antonio Vespucio Liberti, de Buenos Aires.



Hora: 19.30 local.