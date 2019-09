Por la lesión de Miguel Barbieri, Diego Cocca deberá retocar la línea defensiva de Rosario Central para el encuentro de este próximo viernes a las 19 ante Unión en Santa Fe, que arbitrará Pablo Echavarría por la fecha 7 de la Superliga.Y Diego Novaretti es quien se perfila para estar desde el arranque en su lugar.

En Zapping Sport (Radio 2), el zaguero cordobés contó cómo se sintió en sus primeros minutos con la camiseta canalla ante Newell's: "La verdad es más fácil y simple entrar en un equipo sólido y estructurado, eso ayuda mucho porque te simplifica las cosas. Para un clásico hay que estar concentrado dentro o fuera, donde te toque. Los clásicos no se tienen que perder, siempre hay que ganarlos pero no se deben perder".

"Cuando el equipo está bien plantado, tiene rodaje, el conjunto viene jugando junto hace rato, te simplifica más las cosas. Después, lo que uno pueda aportar desde su experiencia, va sumado a la tranquilidad que aportan los compañeros. Gran parte ha sido gracias al rendimiento general del equipo, que también se vio sólido", agregó.

Novaretti tiene 34 años y surgió en Belgrano de Córdoba.



Acerca de la pelea por lograr la permanencia, Novaretti comentó: "No es fácil no agradable, pero si se sigue por este camino, sin perder, buscando el resultado, sabemos que tenemos con qué. El material está y el trabajo se hace para que se vean los frutos, aunque también están los rivales que trabajan para que nosotros no podamos rendir".

"El equipo creo que va creciendo de a poco y depende de los rivales, que se meten atrás a veces, te dificultan el juego. El equipo está tratando de encontrar un rumbo", remarcó.

Sobre su buen nivel exhibido en el clásico, explicó: "Hacía tres meses y medio que no jugaba, entre parate y llegada al club. Me siento con ganas de jugar, pero también creo que hay que seguir el proceso que viene llevando Diego con Matías y Miguel (Caruzzo y Barbieri), que están haciendo un trabajo bárbaro".

"Al terminar los partidos, nos tratamos de analizar entre los tres o con el mismo Emanuel (Brítez) de buscar la manera de qué mejorar o mantenernos, porque han hecho un trabajo bárbaro. Todo depende de lo que Diego pretenda y lo que necesite el plantel", cerró.