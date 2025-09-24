Con retenciones cero, la gran pregunta: ¿cuántas toneladas quedan por vender?

El anuncio del Gobierno nacional de retenciones cero para las exportaciones agropecuarias generó un fuerte impacto en el mercado de granos. La medida, que busca incentivar la liquidación de divisas y aumentar la competitividad del sector, llega en un momento donde los productores aún conservan un volumen significativo de la cosecha sin vender.

De acuerdo con estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y entidades del sector, en la campaña 2024/25 quedan 55,4 millones de toneladas de granos sin comercializar, lo que representa alrededor del 43% de la producción total.

El desagregado muestra que la soja y el maíz concentran la mayor parte del stock no vendido. La soja representa unas 21,6 millones de toneladas, mientras que el maíz asciende a 25,8 millones de toneladas. A esto se suman 3,8 millones de toneladas de trigo y alrededor de 4,3 millones de otros cultivos como sorgo, cebada y girasol.

La decisión del Ejecutivo busca acelerar la venta de este remanente, que equivale a miles de millones de dólares en divisas que el país necesita. Según analistas, de concretarse la comercialización, el ingreso adicional podría fortalecer las reservas del Banco Central y dar un respiro al frente cambiario.

Sin embargo, la reacción de los productores aún es cautelosa. Muchos esperan ver cómo evoluciona el mercado internacional, especialmente en un contexto de precios internacionales volátiles y costos internos elevados. Además, la eliminación de retenciones no resuelve por sí sola otros factores que influyen en la toma de decisiones, como la brecha cambiaria y la carga impositiva general.

La expectativa está puesta en si la medida logrará el efecto buscado: dinamizar la comercialización de granos en el corto plazo y contribuir al ingreso de dólares frescos a la economía.