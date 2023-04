El primer trimestre dejó números rojos para las exportaciones de productos lácteos

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) reveló las cifras definitivas de exportaciones de productos lácteos correspondientes a febrero, contemplando datos de la Dirección Nacional Láctea (DNL). Al mismo tiempo, los expertos presentaron los datos de exportaciones de productos lácteos referidos al mes de marzo de 2023, pudiéndose realizar un balance trimestral que, a priori, es desalentador.

Desde el OCLA aclararon que la publicación de las cifras sobre el tercer mes del año es provisoria con datos de INDEC (nomenclador arancelario Mercosur – NCM) hasta que dispongan de los datos definitivos de la DNL.

De todas maneras, como se observa en la infografía, los indicadores referidos a la exportación muestran caídas, ya sea en cantidad de productos, facturación y volúmenes comercializados.

La variación intermensual de las exportaciones fue de -6,2% en volumen y de -6,6% en valor (mar/23 vs. feb/23). La variación interanual fue de -12,7% en volumen y -10,4% en valor (mar/23 vs. mar/22). En ambas comparaciones se puede visualizar la leve suba en volúmenes y en precios.

En litros de leche equivalentes, para el periodo enero-marzo 2023 las exportaciones cayeron el 10,7% respecto a igual periodo y representaron el 25,6% de la producción total.

El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 3.888 para marzo 2023, lo que implicó un incremento del 2,6% respecto a marzo 2022. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.849/ton.

Distribución

Distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en US$ para marzo de 2023:

_ 40,7% para leche en polvo;

_ 27,8% para los quesos en sus diferentes pastas;

_ 20,9% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.);

_ 10,6% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

Destinos

El destino de las exportaciones (en función al monto en dólares) quedó conformado de la siguiente manera 36,7% a Brasil, 13,8% a Argelia, 6,6% a Chile, 4,9% a Rusia, 3,4% a Arabia Saudita, 3,3% EE.UU., Uruguay 3,2%. El restante 28,1% a más de 10 otros destinos.