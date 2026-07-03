En la Zona Núcleo hay 100.000 hectáreas de trigo que están en duda: las causas

Cuando la campaña de trigo parecía encaminarse hacia su recta final, las lluvias acumuladas durante el otoño volvieron a poner un freno. Según el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), todavía quedan unas 100.000 hectáreas pendientes de implantación en la región núcleo, una superficie que podría no llegar a sembrarse por las complicaciones que generan el barro, la falta de piso y la escasa disponibilidad de semillas de ciclos cortos.

Actualmente, la siembra alcanza el 92% del área prevista, pero el avance perdió ritmo justo cuando la ventana óptima comienza a cerrarse.

El barro le pone un freno al trigo

Las mayores demoras se concentran en el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, donde las precipitaciones coincidieron con el tramo final de la siembra.

En localidades como Fuentes, técnicos señalaron que todavía hay lotes con exceso de humedad y productores sembrando en condiciones poco favorables. Mientras tanto, en el norte bonaerense aún resta implantar cerca del 17% de la superficie proyectada, especialmente en zonas como Río Tala y San Pedro, donde las lluvias afectaron la ventana de siembra de los cultivares de ciclo largo.

A pesar de estas dificultades, la intención de siembra regional se mantiene en 1,6 millones de hectáreas, aunque la incertidumbre sobre las hectáreas restantes sigue creciendo.

La baja de la urea entusiasma, pero muchos ya piensan en el maíz

El informe destaca que la reciente caída del precio de la urea volvió a mejorar los números del trigo y llevó a varios productores a intentar completar la implantación.

Sin embargo, otros ya comenzaron a modificar sus planes productivos y analizan destinar esos lotes a la próxima campaña de maíz o, en algunos casos, a soja de primera.

La expectativa de un evento El Niño durante la próxima campaña también cambia el escenario. Después de varios años marcados por la sequía, muchos productores consideran que el agua dejaría de ser la principal limitante para los cultivos estivales.

Los lotes implantados muestran un muy buen estado

Más allá de las demoras en la siembra, las perspectivas para el trigo ya implantado son positivas.

Desde la GEA indicaron que los cultivos presentan muy buena condición general, aunque las bajas temperaturas y la elevada humedad provocaron emergencias más lentas en los lotes sembrados durante los últimos 10 a 15 días.