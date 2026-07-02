El dólar ya no es la única preocupación: el mercado pone la lupa en el gran desafío de 2027

Durante los últimos meses, la conversación económica estuvo dominada por el dólar, la inflación, las reservas del Banco Central y el riesgo país. Sin embargo, entre bancos de inversión, administradores de fondos y analistas internacionales comenzó a instalarse otra pregunta que, aunque todavía parezca lejana, puede transformarse en uno de los principales desafíos de la economía argentina.

¿Qué ocurrirá en 2027, cuando el país deba afrontar un fuerte calendario de vencimientos de deuda? La inquietud no responde a un deterioro inmediato de las cuentas públicas. Por el contrario, surge en un contexto en el que Argentina logró mejorar parte de sus indicadores macroeconómicos.

En ese sentido, debe señalarse que el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación, la baja del riesgo país y las mejoras en la calificación crediticia, cambiaron el humor de los mercados respecto de meses atrás.

Precisamente por eso, los inversores comenzaron a mirar más lejos.

El próximo muro financiero

De acuerdo con estimaciones de bancos internacionales y analistas del mercado, 2027 concentrará vencimientos de capital e intereses por más de US$ 30.000 millones, entre compromisos con acreedores privados, organismos internacionales y otros instrumentos financieros. Esa concentración convierte a ese año en una prueba decisiva para medir si Argentina habrá recuperado plenamente el acceso al crédito internacional.

El interrogante ya no es únicamente cuánto deberá pagar el país. La verdadera discusión es cómo lo hará.

Si para entonces el mercado internacional continúa abierto, el Tesoro podría refinanciar buena parte de esos compromisos mediante nuevas emisiones de deuda, como ocurre habitualmente en la mayoría de las economías. Si esa ventana permaneciera cerrada, el desafío sería mucho más exigente.

La economía ya no alcanza

En los informes más recientes de entidades financieras internacionales aparece un cambio de enfoque.

Hasta hace pocos meses, la principal preocupación era la consistencia del programa económico. Hoy, sin abandonar esa mirada, muchos analistas incorporan una variable adicional: la política.

El razonamiento es sencillo. Un país puede mejorar sus indicadores fiscales, reducir la inflación y estabilizar el mercado cambiario. Pero si los inversores perciben que esas políticas podrían modificarse con un cambio de gobierno, el costo del financiamiento vuelve a aumentar.

Por eso, cada vez con mayor frecuencia, los informes sobre Argentina ya no hablan solamente de superávit, reservas o inflación. También analizan la gobernabilidad, el respaldo legislativo al programa económico y las perspectivas electorales hacia 2027.

El riesgo país explica parte de la historia

La caída del riesgo país durante los últimos meses mejoró significativamente las condiciones financieras.

Sin embargo, los analistas advierten que todavía permanece por encima del nivel que normalmente permite financiarse en forma sostenida y a tasas competitivas. Reducir algunos cientos de puntos básicos adicionales podría marcar la diferencia entre acceder regularmente al mercado internacional o depender de fuentes extraordinarias de financiamiento.

En ese contexto, cada decisión de política económica comienza a evaluarse también por su impacto sobre la credibilidad de mediano plazo.

Un desafío que excede al Gobierno actual

La magnitud de los vencimientos de 2027 convierte esa discusión en una cuestión de Estado.

Aun si el programa económico mantiene su rumbo durante los próximos meses, la capacidad para afrontar esos compromisos dependerá de variables que trascienden a una sola administración: el crecimiento de la economía, la consolidación fiscal, la acumulación de reservas, el acceso a los mercados internacionales y la estabilidad institucional.

Por eso, muchos inversores ya dejaron de analizar únicamente la coyuntura. Empiezan a preguntarse si Argentina estará en condiciones de sostener el mismo rumbo económico durante varios años.

Lo que está en juego

Si el país logra consolidar la estabilidad macroeconómica y recuperar plenamente el acceso al crédito, el calendario de vencimientos de 2027 podría convertirse en un proceso de refinanciación relativamente normal, similar al que enfrentan otras economías emergentes.

Pero si la confianza se interrumpe, la concentración de pagos volverá a convertirse en un factor de presión sobre el mercado cambiario, las tasas de interés y el costo del financiamiento para el sector privado.

En definitiva, el verdadero desafío no será solamente pagar una deuda. Será demostrar que Argentina consiguió algo que históricamente le resultó mucho más difícil: construir un programa económico capaz de sobrevivir al paso del tiempo y a los cambios políticos.

Mientras buena parte de la atención continúa concentrada en la cotización diaria del dólar, los grandes fondos internacionales ya empezaron a mirar varios casilleros más adelante. Para ellos, la próxima gran prueba no está en las próximas semanas. Empieza a escribirse en 2027.