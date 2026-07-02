Biotecnología: Argentina ingresó al exclusivo club que busca producir órganos para trasplantes

Mientras buena parte del debate público gira alrededor de la economía, un grupo de científicos argentinos acaba de concretar uno de los desarrollos biomédicos más importantes de la región. Investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la startup biotecnológica CrofaBiotech lograron el nacimiento del primer cerdo clonado y editado genéticamente de América Latina, un avance pensado para una meta que hasta hace pocos años parecía ciencia ficción: producir órganos compatibles para trasplantes en seres humanos.

El logro ubica a Argentina entre el reducido grupo de países que consiguieron desarrollar animales con modificaciones genéticas destinadas a reducir el rechazo inmunológico, una tecnología que hasta ahora solo habían alcanzado Estados Unidos y China. Se trata, además, del tercer caso documentado en el mundo con un cerdo de estas características.

La protagonista de este avance nació el 8 de abril en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. No es un cerdo convencional. Fue obtenida mediante clonación y edición genética con la herramienta CRISPR-Cas9. Los investigadores desactivaron tres genes —una modificación conocida como triple knockout— responsables de desencadenar una respuesta inmune extremadamente agresiva cuando un órgano porcino entra en contacto con el organismo humano.

En términos sencillos, el objetivo es "hacer menos visible" al órgano del cerdo para el sistema inmunológico de una persona. Si esa barrera logra superarse, la posibilidad de utilizar órganos porcinos para trasplantes dejaría de ser una hipótesis experimental y comenzaría a transformarse en una alternativa concreta para miles de pacientes.

La necesidad es enorme

Según datos del INCUCAI, más de 7.000 personas esperan actualmente un trasplante en Argentina y durante 2026 se realizaron alrededor de 900 procedimientos. A escala mundial, la disponibilidad de órganos está muy lejos de cubrir la demanda, lo que convierte al xenotrasplante en una de las áreas más prometedoras de la medicina moderna.

El proyecto fue desarrollado por un consorcio integrado por investigadores de la UBA, la UNSAM y CrofaBiotech, una startup incubada en esa universidad que combina investigación científica con desarrollo empresarial. Mientras el equipo de la UNSAM realizó la edición genética y la clonación, especialistas de Veterinaria de la UBA llevaron adelante la implantación embrionaria, el seguimiento de la gestación y el nacimiento del animal.

Pero el nacimiento del primer ejemplar representa apenas el comienzo. Los científicos ya trabajan en nuevas generaciones de animales con más modificaciones genéticas, incorporando genes humanos que permitan mejorar todavía más la compatibilidad de órganos como riñones, corazones e hígados. La meta de largo plazo es crear un plantel reproductor capaz de transmitir esas características a su descendencia, facilitando la producción de órganos para futuros tratamientos.

Antes de llegar a pacientes todavía quedan varios años de investigación. El próximo paso será realizar estudios preclínicos para comprobar que los órganos modificados no desencadenan rechazo ni transmiten enfermedades. Solo después podrían iniciarse ensayos clínicos y, eventualmente, obtener la aprobación de las autoridades sanitarias.

Un gran potencial

Más allá del desafío médico, el proyecto también refleja el potencial económico de la biotecnología argentina. El mercado global de los xenotrasplantes moviliza miles de millones de dólares en inversiones y reúne a universidades, laboratorios y startups que compiten por desarrollar soluciones para una de las mayores limitaciones de la medicina: la escasez crónica de órganos disponibles.

En ese contexto, el nacimiento de este primer cerdo editado genéticamente no representa solamente un hito científico. También posiciona a Argentina en una carrera tecnológica de altísimo valor agregado, donde el conocimiento, la innovación y la transferencia entre universidades y empresas pueden convertirse en uno de los activos más competitivos del país durante las próximas décadas.