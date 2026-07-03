Claves del día: reservas récord, crisis empresarias y los negocios que empiezan a cambiar de dueño

El Gobierno volvió a mostrar que la prioridad absoluta sigue siendo consolidar la estabilidad financiera. Después de dos ruedas consecutivas de compras, las reservas internacionales del Banco Central superaron nuevamente los US$ 48.000 millones, un umbral que no se observaba desde hacía varias semanas y que fortalece uno de los principales activos del programa económico. A ese movimiento se suma el diseño de una estrategia para llegar al final del mandato de Javier Milei con un perfil de vencimientos mucho más despejado, combinando emisiones de deuda, financiamiento del Tesoro y un mercado que lentamente vuelve a mostrar interés por los activos argentinos.

En paralelo, el Ministerio de Economía comenzó a delinear otro movimiento que puede tener impacto de mediano plazo: utilizar parte de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) como respaldo para estimular el financiamiento de proyectos vinculados a la construcción. La iniciativa busca movilizar inversión privada sin que el Estado vuelva a transformarse en constructor, apuntando a uno de los sectores que todavía no logra recuperar el dinamismo previo a la recesión.

La construcción, justamente, también recibió una buena noticia en Santa Fe. La comuna de General Lagos decidió eliminar una tasa vinculada a nuevas obras, reduciendo el costo para quienes decidan invertir en desarrollos inmobiliarios. Aunque el impacto es local, la medida vuelve a instalar un debate que empieza a repetirse en distintos municipios: cómo bajar el costo de construir para atraer inversiones en un contexto donde los desarrolladores siguen haciendo números muy finos.

Sin embargo, la economía real continúa mostrando fuertes contrastes.

La noticia más delicada llegó desde el sector de maquinaria agrícola. Metalfor, uno de los fabricantes históricos del país, confirmó la apertura de un procedimiento preventivo de crisis mientras enfrenta atrasos salariales con unos 600 trabajadores, reflejando las dificultades que todavía atraviesan parte de las industrias pese a la recuperación de algunos indicadores macroeconómicos. Tal como adelantamos en Ecos365, la compañía viene con problemas financieros y denuncias penales por sus colocaciones de deuda.

En Rosario también aparecieron señales de preocupación en el mercado laboral. La empresa logística Brío comunicó despidos masivos mediante telegramas, alimentando la incertidumbre en un sector que todavía no logra recuperar plenamente los niveles de actividad.

Mientras algunas compañías atraviesan dificultades, otras cambian de manos buscando una nueva etapa. Hay un fenómeno que empieza a repetirse con mayor frecuencia: empresas familiares o tradicionales que optan por vender ante un escenario competitivo completamente distinto al de años anteriores.

También continúa el proceso de consolidación del ecosistema fintech argentino. Cocos Capital acordó la compra de la fintech brasileña Warren, especializada en inversiones digitales. Si la operación recibe las aprobaciones regulatorias correspondientes, el grupo pasará a administrar cerca de US$ 5.000 millones en activos y proyecta una facturación anual superior a US$ 100 millones. Además, al capital de Cocos se incorporarán como accionistas fondos internacionales de primer nivel como Kaszek Ventures, QED Investors y Ribbit Capital, que ya eran inversores de Warren.

En el sector lácteo, la situación de SanCor sigue despertando expectativa. Ya aparecen al menos diez interesados en participar del proceso para quedarse con activos de la histórica cooperativa, confirmando que, aun en medio de la crisis, la industria alimenticia continúa siendo un negocio atractivo para distintos grupos empresarios.

El deporte tampoco quedó al margen del movimiento inversor. Rosario Central inauguró un moderno centro de recuperación física y bienestar, utilizando la figura de Ángel Di María como emblema de una estrategia que busca profesionalizar la infraestructura deportiva y ampliar las fuentes de ingresos del club más allá del fútbol.

Mientras tanto, la competencia tecnológica global suma un nuevo capítulo. Amazon dio un paso decisivo para lanzar este mismo año su servicio de internet satelital, un proyecto que promete disputar directamente el liderazgo que hoy ostenta Starlink y acelerar la competencia por el negocio mundial de conectividad desde el espacio.

El contraste vuelve a ser el gran protagonista de la economía argentina.