¿Por qué "El Niño" abre una ventana de alta producción para el agro argentino?

La campaña agrícola 2026/27 comienza a perfilarse con un escenario climático más favorable para la producción. De acuerdo con especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la consolidación del fenómeno El Niño durante los próximos meses podría traducirse en una mayor disponibilidad de agua para los cultivos y mejores condiciones para alcanzar altos niveles de productividad.

Un cambio de escenario después de campañas desafiantes

Las últimas actualizaciones de los principales centros meteorológicos internacionales indican una alta probabilidad de que El Niño se establezca entre junio y agosto. Este fenómeno suele modificar el régimen de precipitaciones en gran parte del país, especialmente sobre la región pampeana y otras zonas agrícolas estratégicas.

Para los especialistas, el mayor aporte de humedad representa una oportunidad para recuperar perfiles de suelo, mejorar la implantación de los cultivos y favorecer el desarrollo de la campaña gruesa.

Más potencial productivo, pero con monitoreo permanente

Desde el INTA aclaran que el impacto del fenómeno no será uniforme en todo el territorio. Mientras muchas regiones podrían beneficiarse con lluvias oportunas y mejores rendimientos, otras podrían enfrentar excesos hídricos, anegamientos o crecidas en cuencas específicas.

Por ese motivo, recomiendan que las decisiones agronómicas se apoyen en información climática actualizada y en un seguimiento permanente de la evolución de las precipitaciones.

La planificación será determinante

Los técnicos destacan que disponer de pronósticos con varios meses de anticipación permite ajustar estrategias de manejo, definir fechas de siembra, planificar la fertilización y minimizar riesgos asociados a enfermedades favorecidas por ambientes más húmedos.

El desafío no será únicamente aprovechar el mayor potencial de producción, sino también gestionar de manera eficiente el agua disponible y anticiparse a posibles eventos extremos.

Un escenario que renueva el optimismo

Tras años marcados por la sequía y una elevada variabilidad climática, el regreso de un ciclo más húmedo genera expectativas positivas para productores y cadenas agroindustriales.

Si las proyecciones se cumplen, la campaña 2026/27 podría ofrecer condiciones propicias para mejorar los rendimientos de los principales cultivos y fortalecer la producción agropecuaria argentina, siempre que el clima sea acompañado por una adecuada planificación y un manejo agronómico eficiente.