Guiño al campo: el Gobierno bajó las retenciones para la soja y los cereales

En un post reciente en la red social X, el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva rebaja permanente en los derechos de exportación (retenciones) para las principales cadenas agrícolas del país.

La decisión modifica las alícuotas de la siguiente forma: para la soja baja del 26 % al 24 %; para los subproductos de soja, de 24,5 % a 22,5 %; para trigo y cebada, del 9,5 % al 7,5 %; para maíz y sorgo, del 9,5 % al 8,5 %; y para girasol, de 5,5 % a 4,5 %.

Según Caputo, esta rebaja forma parte de un plan más amplio impulsado por el gobierno de Javier Milei, con la meta final de eliminar por completo las retenciones, “en la medida en que las condiciones macroeconómicas lo permitan”. El funcionario afirmó que con esta medida se busca mejorar la competitividad del agro, considerado “uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60 % de nuestras exportaciones”.

IMPORTANTE! ��

Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo.

������������



Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y… — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 9, 2025

La medida — que entra en vigencia de manera permanente — representa un giro respecto a recientes decisiones del gobierno nacional. En julio de 2025, mediante decreto, ya se había establecido una reducción de retenciones sobre granos y carnes; ahora se da un nuevo paso de alivio fiscal.

Para el sector agropecuario, esto implica un escenario de menores costos sobre las exportaciones, con potencial para incentivar nuevas ventas hacia el exterior. No obstante, algunos analistas advierten que la menor presión impositiva debe acompañarse con medidas de estabilidad macroeconómica y previsibilidad cambiaria para que realmente impacte en la producción, inversión y abastecimiento internacional.