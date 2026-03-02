Acuerdo UE - Mercosur: Argentina quiere primerear y busca posicionarse para exportar

Tras la reciente ratificación del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), el Gobierno argentino activó una nueva etapa de negociaciones para asegurar las mejores cuotas de exportación para los productos de la Argentina en el mercado europeo.

El tratado, firmado en enero pasado en Asunción tras más de 25 años de negociaciones, ya obtuvo luz verde en el Congreso argentino y en el uruguayo, lo que habilita su aplicación provisional y —muy pronto— negociaciones concretas sobre el acceso de bienes sudamericanos a la UE.

La norma no asigna automáticamente las cuotas de exportación por producto, sino que establece límites y cupos que deben negociarse tanto en el ámbito del bloque europeo como en diálogos bilaterales entre Estados interesados.

Esta etapa técnica aún no comienza formalmente, pero los equipos diplomáticos y técnicos de la Argentina ya trabajan para posicionarse de manera estratégica ante el reglamento que se definirá en Bruselas y con actores de la UE.

La carrera interna por cuotas

El impulso por adelantar estas conversaciones no es casual: el orden en que cada país complete sus trámites internos para ratificar el acuerdo puede influir en el acceso y distribución de las cuotas de exportación dentro del Mercosur una vez que se abra la mesa negociadora. Por eso, fuentes oficialistas y del sector agropecuario impulsaron una estrategia para que Argentina avance rápidamente en la ratificación.

Esta competencia interna entre los países miembros del bloque sudamericano —Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil— ya genera debates en torno a qué productos tendrán prioridad y qué volumen de cupos se destinará a cada uno. La puja se extiende también a sectores productivos, desde la industria automotriz hasta alimentos básicos como carne y granos.

Impacto anticipado para exportadores

Desde la visión oficial, este proceso de negociación por cuotas representa una oportunidad para expandir las exportaciones argentinas hacia un mercado de más de 700 millones de consumidores —el mayor acuerdo de libre comercio del mundo por población y volumen comercial—, aunque aún está pendiente su ratificación en la Eurocámara y posibles desafíos legales en la UE.

El presidente Javier Milei y el Canciller Pablo Quirno promovieron la ratificación como un salto estratégico para la economía argentina, en un contexto de apertura comercial con otros mercados como Estados Unidos. El propio Milei destacó la firma de acuerdos con Estados Unidos y la UE como parte de una visión que busca “elevar la calidad de vida” y mejorar la competitividad externa.

A medida que se avance en las negociaciones de cuotas, sectores como el agro, la industria manufacturera y firmas exportadoras seguirán de cerca cada paso para determinar cómo se distribuirán los beneficios comerciales que abre este pacto con Europa.