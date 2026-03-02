Cumbre industrial en Rosario: "el comercio está en caída y no vemos señales de cambios"

La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunieron en la Asociación Empresaria de Rosario para analizar la caída de la actividad económica y su impacto en el entramado productivo, particularmente en las industrias y pequeñas y medianas empresas. Durante la jornada, las entidades coincidieron en su preocupación por la sostenida caída de la actividad económica que continúa afectando a distintos sectores industriales, y también a sus cadenas de servicios y comercialización.

“Estamos preocupados y ocupados porque hace muchos meses que el comercio se encuentra en caída y no vemos señales de que vaya a cambiar en los próximos meses, además nos identificamos con lo que le sucede al sector industrial porque más allá de que podamos ampliar nuestra oferta de productos a un precio más accesible, entendemos que nuestros clientes son los trabajadores y si las unidades productivas cierran, eso nos afecta porque baja el consumo” expresó el presidente de CAME y AER Ricardo Diab.

Por su parte el presidente de FISFE, Javier Martín, sostuvo: “Argentina no puede producir todo pero tampoco puede importar todo. Si no tenemos actividades con valor agregado vamos a tener sueldos paupérrimos. Tenemos que ser más eficientes, de eso no hay duda, pero necesitamos un país que acompañe con reformas estructurales que no están. Una apertura sin reformas lo único que hace es anticipar el aumento del desempleo”.

Ambos dirigentes coincidieron, respecto de las reformas, en la necesidad de debatir la plataforma impositiva para disminuir la carga tributaria, generar propuestas que hagan más eficientes la logística - mejores rutas, mayor conectividad ferroviaria y náutica - y mejor acceso al financiamiento con tasas accesibles.

Los datos

Según el relevamiento de ventas minoristas que lleva adelante la CAME a nivel nacional, en diciembre se confirmó la tendencia negativa que sufre el comercio: sólo observando el último semestre del 2025 mes tras mes en las comparaciones interanuales se evidencia la caída y el retroceso. El análisis sectorial de diciembre confirmó la tendencia recesiva: seis de los siete rubros relevados finalizaron con números rojos.

En ese marco, el 30 % de los comerciantes consultados aseguró haber empeorado respecto del 2024.

En tanto, la producción industrial de las pymes a nivel nacional cayó en promedio un 7,3% en enero en la comparación interanual. Por otro lado, en la medición intermensual se detectó un descenso del 1,5%. La utilización de la capacidad instalada industrial se posicionó en el 61%, registrando una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

El último informe de FISFE, correspondiente a diciembre de 2025, da cuenta con claridad del escenario que atraviesa la industria en la provincia: la producción de la industria manufacturera en Santa Fe registró en ese mes un retroceso del 9,8% interanual, mientras que el 68% de las ramas industriales presentó caída en su nivel de producción.

Estos datos reflejan una contracción generalizada y sostenida de la actividad.

Asimismo, el informe advierte que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron aproximadamente 300 industrias y 8.000 puestos de trabajo industriales en la provincia, lo que representa una baja del 4,9% en la cantidad de establecimientos y del 5,6% en el empleo sectorial. Durante el encuentro también se analizó el aumento de las firmas que ingresan en procedimientos de crisis y concursos preventivos, fenómenos que reflejan las dificultades crecientes para sostener estructuras en un escenario de mercado interno debilitado y costos financieros elevados.