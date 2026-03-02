Claves del día: dólar en rebote, fin del carry trade y Milei apunta a 10 reformas por mes

La baja de tasas volvió a mover el tablero financiero argentino. Tras meses en los que el carry trade ofrecía rendimientos en pesos difíciles de ignorar, el nuevo escenario redujo los incentivos y reavivó la demanda de dólares. La deuda provincial en moneda dura también sumó presión y el tipo de cambio recuperó protagonismo.

El fenómeno no es menor: en enero los argentinos triplicaron la dolarización de sus ahorros, una señal clara de que la confianza en la estabilidad cambiaria todavía es frágil. El mercado empieza a preguntarse si la pax financiera era transitoria y si el reacomodamiento del dólar puede profundizarse.

En paralelo, el Banco Central enfrenta compromisos exigentes. Este lunes paga US$1.000 millones correspondientes al Bopreal, utilizando parte de las reservas que había logrado recomprar en el año. La operación es clave porque, aunque esperada, vuelve a poner bajo la lupa la dinámica de las reservas internacionales y la capacidad de sostener el equilibrio cambiario.

La tensión financiera se da en un contexto internacional desafiante. El conflicto externo y la volatilidad global agregan ruido a una plaza local que ahora deberá decidir si pesa más el frente externo o el respaldo político al programa económico del Gobierno.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei redobla la apuesta. Anunció un paquete de reformas estructurales que contempla el envío de 10 proyectos de ley por mes, con cambios en el Código Penal, reformas impositivas y modificaciones al sistema electoral. El mensaje es claro: acelerar transformaciones para consolidar el rumbo liberal.

En materia económica, lo que viene incluye una reforma aduanera orientada a simplificar el comercio exterior, un mayor aprovechamiento de los recursos naturales y estímulos para reactivar industrias consideradas “muertas”. El oficialismo busca mostrar que el programa no se agota en el ajuste, sino que apunta a una nueva matriz productiva.

El campo vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia. Milei reiteró su intención de bajar retenciones y avanzar con una nueva ley de semillas, dos reclamos históricos del sector agropecuario. Las promesas apuntan a potenciar exportaciones y sumar dólares genuinos en un momento donde cada divisa cuenta.

El resultado de esta combinación —menos tasas, más presión cambiaria, reformas aceleradas y compromisos de deuda— definirá el clima financiero de las próximas semanas. El mercado ya dejó una señal: la confianza no se decreta. Se construye con reservas, previsibilidad y resultados concretos.