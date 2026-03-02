El guiño de Milei al campo en el Congreso: revolución, retenciones y semillas

En un mensaje ante la Asamblea Legislativa este domingo 1° de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei dedicó una parte de su extenso discurso al sector agropecuario, al que le dejó un mensaje centrado en desregulación, competitividad y crecimiento productivo.

Milei calificó al campo como un “actor fundamental” para el crecimiento económico y planteó la necesidad de llevar adelante una “revolución productiva” que rompa con las décadas de políticas que, según él, limitaron el desarrollo del sector. En ese marco, mencionó tres puntos clave que, a su entender, habilitarán una etapa de mayor inversión y eficiencia en la agroindustria.

Uno de los principales anuncios fue la promesa de continuar con la reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, aunque condicionó la profundización de esos recortes al mantenimiento del equilibrio fiscal. “Seguiremos con la baja de retenciones de forma responsable y solo en la medida en que el superávit fiscal lo permita”, indicó el mandatario, lo que fue interpretado por dirigentes del sector como una señal de apoyo, aunque con límites claros respecto a su concreción.

Milei también anunció la presentación de un régimen para la innovación en semillas, con el objetivo de modernizar un marco legal que data de décadas pasadas y que, según el Gobierno, limita la adopción de nuevas tecnologías genéticas y productivas. Este punto del discurso fue destacado por sectores vinculados a biotecnología y mejoramiento genético, aunque también generó cierta cautela por parte de especialistas que piden discusión técnica amplia antes de avanzar.

Además, el presidente subrayó la importancia de expandir las capacidades de riego en el país, como una herramienta para mejorar rendimientos y mitigar la volatilidad climática. Este anuncio fue recibido con interés en regiones donde la infraestructura hídrica es clave para diversificar cultivos y sostener la producción en años secos.

Más allá de estos puntos sectoriales, el discurso general de Milei estuvo atravesado por su visión liberal: enfatizó la apertura comercial, la desregulación económica y la reducción de cargas tributarias como pilares para impulsar la inversión privada y el crecimiento sostenido de la economía argentina.

El mensaje provocó reacciones positivas en parte de la dirigencia agropecuaria, que valoró el reconocimiento explícito del sector y las promesas de medidas para dinamizarlo. Sin embargo, también hubo llamados a mayor certeza sobre los tiempos y las formas en que se implementarán algunas de las propuestas, especialmente en lo relativo a propiedad intelectual y semillas.