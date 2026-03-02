En el mes más corto, la caída más grande: los dólares del agro fueron pocos en febrero

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que durante febrero de 2026 las empresas del complejo agroindustrial oleaginoso–cerealero liquidaron US$ 1.289 millones, registrando una caída significativa tanto en la comparación mensual como interanual.

De acuerdo al comunicado difundido este lunes, el monto ingresado representa un 30% menos respecto de enero de 2026. En tanto, frente a febrero de 2025, la baja fue aún más pronunciada: -41% interanual.

Con estos números, el acumulado del primer bimestre del año alcanza los US$ 3.140 millones, cifra que se ubica 26% por debajo del mismo período de 2025.

Menos días hábiles y paro aceitero

Desde CIARA-CEC explicaron que febrero estuvo marcado por una fuerte reducción en la cantidad de jornadas operativas. El mes tuvo únicamente 15 días hábiles, debido a la combinación de feriados y medidas de fuerza.

En particular, el comunicado destaca el impacto de los paros nacionales decretados por sindicatos aceiteros, en el marco de las deliberaciones parlamentarias sobre la Ley de Modernización Laboral, finalmente aprobada por el Congreso. Según las entidades, esas medidas respondieron a “motivos políticos ajenos a la industria” y afectaron el normal funcionamiento de plantas y terminales portuarias.

El complejo agroexportador —que representa el 48% de las exportaciones totales de la Argentina— es el principal generador de divisas del país, por lo que cualquier interrupción operativa impacta directamente en el ingreso de dólares al mercado cambiario.

Contexto y perspectiva

El desempeño del primer bimestre refleja un comienzo de año con menor flujo de divisas respecto de 2025. No obstante, el sector suele presentar una estacionalidad marcada, con mayores volúmenes de liquidación a partir del inicio de la cosecha gruesa, especialmente soja y maíz, entre abril y julio.

La evolución de los próximos meses dependerá del ritmo de comercialización de la nueva campaña, las condiciones climáticas y el contexto de precios internacionales.