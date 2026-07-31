Más crédito para el campo: llegan líneas en pesos y dólares con plazos de hasta 61 meses

El financiamiento vuelve a posicionarse como una de las principales herramientas para sostener las inversiones del sector agropecuario. En ese contexto, los productores que asistan al Congreso AAPRESID tendrán acceso a una amplia oferta de créditos y soluciones financieras, proporcionadas por el Nuevo Banco Santa Fe, especialmente diseñadas para acompañar las necesidades de la actividad.

La propuesta contempla líneas de financiación en pesos y dólares, con plazos que van de 12 a 61 meses y condiciones orientadas tanto al capital de trabajo como a la inversión de largo plazo. Entre los destinos previstos se encuentran la adquisición de maquinaria agrícola nacional e importada, proyectos de riego, inversiones productivas y operaciones de leasing sustentable.

Además de las alternativas crediticias, la entidad ofrecerá un conjunto de herramientas destinadas a facilitar la gestión financiera de las empresas agropecuarias. Entre ellas se destacan una nueva plataforma de vinculación digital para compañías, fondos comunes de inversión operables de manera 100% online mediante Office Banking, seguros corporativos adaptados a la actividad y la Tarjeta Agro, orientada a mejorar la administración financiera del negocio.

Desde la entidad remarcaron que el objetivo es seguir acompañando al productor con soluciones concretas y asesoramiento especializado, acercando instrumentos que permitan sostener las inversiones y potenciar el crecimiento de las empresas agropecuarias.

La iniciativa se presentará en uno de los principales encuentros tecnológicos del agro argentino, un ámbito que reúne a miles de productores, especialistas y empresas vinculadas con la innovación, la sustentabilidad y la incorporación de nuevas tecnologías para el sector.

Con esta propuesta, el foco vuelve a ponerse en el acceso al financiamiento como un factor clave para impulsar la renovación de maquinaria, la incorporación de tecnología y la ejecución de proyectos que mejoren la competitividad y la productividad de las explotaciones agropecuarias.