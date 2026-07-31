Una importante constructora lanzará deuda en la Bolsa para financiar proyectos en energía e infraestructura

La constructora IEBC —ex Dycasa, hoy controlada por el Grupo IEB— prepara una emisión de Obligaciones Negociables por hasta u$s20 millones para financiar su expansión, en una apuesta que la industria cementera y el resto de los proveedores de la construcción siguen de cerca. La acción es la de mejor desempeño de la Bolsa argentina en 2026, con una suba cercana al 120%.

La empresa atribuye ese salto a la reestructuración financiera que impulsó el Grupo IEB al tomar el control: eliminó deuda financiera neta, fortaleció el patrimonio y reposicionó a la compañía entre los jugadores relevantes de la construcción. Según sus propias estimaciones, el pipeline de oportunidades que maneja hoy supera los u$s670 millones.

Esos proyectos van de una torre residencial en Puerto Madero valuada en u$s120 millones al desarrollo integral de Puerto Nizuc, pasando por el Construction Management del gasoducto Tratayén-San Antonio, la obra que conecta la producción de Vaca Muerta con el futuro polo exportador de GNL en el Golfo San Matías.

Qué tiene que ver esto con la industria cementera

Cuando una constructora amplía su cartera de obras financiada con deuda de mercado, el efecto no queda adentro de la empresa. Más metros cuadrados en ejecución significan más demanda de cemento, acero, áridos y mano de obra especializada, la cadena de proveedores que sostiene cualquier ciclo de obra.

La industria cementera argentina viene de un 2026 con señales mixtas, entre obra pública todavía frenada en varias provincias y obra privada que recién empieza a reactivarse. Una ON como la de IEBC no cambia ese cuadro por sí sola, pero es una señal más de que el financiamiento privado vuelve a mirar la construcción como negocio.

El propio Gobierno nacional viene insistiendo con que la construcción vuelva al centro del plan económico, algo que explica por qué el mercado premia con este tipo de rondas a las empresas del sector que muestran capacidad de ejecutar obra.

Los otros frentes de la apuesta

IEBC también sigue con obras de infraestructura sanitaria en Tucumán —redes cloacales de Alderetes y la planta depuradora de Concepción— y participa en la licitación de corredores viales nacionales, un proceso que, si se concretan nuevas adjudicaciones, ampliaría de forma significativa su volumen de actividad.

El contexto: un mercado de bonos corporativos que no para de crecer

La apuesta de IEBC no es un caso aislado. Según datos de BYMA difundidos por La Nación, en el primer semestre de 2026 se registraron 176 colocaciones de Obligaciones Negociables por u$s8.285 millones en Argentina, por encima de las 158 emisiones y los u$s7.300 millones del mismo período de 2025.

Analistas sostienen que 2026 tiene chances reales de disputar los récords de 2024 (en cantidad de colocaciones) y de 2025 (en monto emitido), impulsado por el blanqueo de capitales, la baja de tasas y la simplificación de trámites que aplicó la CNV para acelerar las emisiones.

Qué significa para las pymes de Rosario y Santa Fe

Emitir una ON en el mercado de capitales sigue siendo, en la práctica, un instrumento pensado para empresas de cierta escala. Para la mayoría de las pymes de la región, el acceso al financiamiento pasa por otros canales: líneas bancarias, tasas bonificadas provinciales o programas específicos.

Aun así, no es un mundo cerrado: ya en 2022 una pyme argentina había debutado en el Mercado de Valores con un bono ambiental, un antecedente que muestra que la escala de entrada, aunque exigente, no es exclusiva de las corporaciones más grandes.

El caso IEBC funciona, sobre todo, como termómetro: si el mercado sigue premiando a las constructoras que se animan a financiar expansión con deuda, más empresas medianas de la Región Centro podrían empezar a mirar la Bolsa de Comercio de Rosario como una puerta de entrada real, no solo como una vidriera de referencia.

El otro costado de la moneda es el riesgo cambiario y de ejecución: la deuda se toma en dólares, mientras que buena parte de los ingresos de una constructora que trabaja en Argentina se factura en pesos. Si el pipeline de u$s670 millones tarda en concretarse o el tipo de cambio se mueve en contra, la carga financiera pesa más de lo previsto.

¿Qué es una Obligación Negociable y para qué sirve?

Es un título de deuda que emite una empresa privada para financiarse en el mercado de capitales, a cambio de pagarle a los inversores un interés durante un plazo determinado. Para la compañía es una alternativa al crédito bancario tradicional.

¿Por qué subió tanto la acción de IEBC en 2026?

Acumula una suba cercana al 120% en el año, la mejor performance de la Bolsa porteña junto con Garovaglio y Zorraquín, después de la reestructuración financiera que impulsó el Grupo IEB desde que tomó el control de la compañía.

¿Cómo impacta esto en la industria cementera y en Santa Fe?

De forma indirecta: más obra financiada implica más demanda de materiales de construcción, entre ellos el cemento. La Región Centro, con su cordón industrial y agroindustrial, es sensible a estos ciclos porque concentra proveedores, logística y mano de obra especializada.