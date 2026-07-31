Claves del día: el nuevo poder del BCRA al que apunta Milei, inversión récord en minería y el cemento no para de subir

La economía argentina vuelve a moverse en varios frentes al mismo tiempo. Mientras el Gobierno nacional acelera una de las reformas más profundas del Banco Central desde su creación, Santa Fe busca posicionarse como uno de los grandes jugadores del nuevo mapa de inversiones mineras del país. Al mismo tiempo, la provincia intenta mejorar la recaudación extendiendo beneficios para regularizar deudas, el Estado avanza con un nuevo esquema para vender bienes públicos y un resonante caso judicial sacude al empresariado rosarino.

La principal novedad llega desde el Gobierno nacional. Javier Milei anunció en cadena nacional finalmente el envío al Congreso el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, una reforma que busca limitar de manera definitiva la posibilidad de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria. El objetivo es transformar al BCRA en una institución mucho más independiente del poder político, con reglas más estrictas para preservar la estabilidad monetaria y evitar que futuros gobiernos utilicen la "maquinita" como mecanismo para cubrir déficits fiscales.

La iniciativa forma parte de un rediseño institucional mucho más amplio. No sólo cambia las funciones del Banco Central, sino que también redefine sus objetivos y fortalece la autonomía de sus autoridades. Para el oficialismo, se trata de uno de los pilares necesarios para consolidar un proceso de baja sostenida de la inflación y generar previsibilidad de largo plazo para inversores y empresas.

Pero el Gobierno fue por más. En paralelo presentó el denominado proyecto de "shutdown presupuestario", una herramienta inspirada en mecanismos utilizados en Estados Unidos. La propuesta obliga a realizar recortes automáticos del gasto cuando la recaudación no alcance para cumplir con la meta de equilibrio fiscal. En otras palabras, si los ingresos caen, el gasto deberá ajustarse sin necesidad de esperar nuevas decisiones políticas.

La señal apunta directamente a los mercados. El mensaje es que el déficit cero dejaría de depender exclusivamente de la voluntad del gobierno de turno para convertirse en una obligación legal con mecanismos automáticos de cumplimiento. De aprobarse, sería otro cambio estructural de enorme impacto sobre la administración pública argentina.

Mientras tanto, el Gobierno nacional dio luz verde a un proyecto minero que prevé inversiones por US$ 9.737 millones, una de las mayores iniciativas actualmente en marcha en el país.

La provincia también decidió extender el Plan de Facilidades de Pago pensado para mejorar la recaudación sin aumentar impuestos. Se prorrogó el régimen que permite regularizar deudas provinciales en hasta 36 cuotas sin interés, una herramienta que busca facilitar el cumplimiento tributario de empresas y particulares en un contexto donde muchas actividades todavía muestran márgenes ajustados. Ahora hay tiempo hasta fines de septiembre.

Otro movimiento importante proviene del Estado nacional. El Gobierno inició la búsqueda de una empresa que administre las futuras subastas de bienes públicos. El objetivo es profesionalizar la venta de inmuebles, vehículos y otros activos estatales para maximizar su valor y acelerar los procesos de desinversión.

La iniciativa forma parte del plan de reducción del tamaño del Estado y podría implicar, durante los próximos meses, la salida al mercado de un volumen importante de activos públicos. Para desarrolladores inmobiliarios, inversores y empresas de distintos sectores, puede abrirse una ventana de nuevas oportunidades de negocios.

La agenda económica también quedó atravesada por un hecho judicial con fuerte repercusión en Rosario. El empresario Leandro "Lelo" Pérez fue detenido en una investigación por presunto lavado de activos. La causa, que involucra movimientos patrimoniales bajo investigación, vuelve a poner el foco sobre los controles financieros y la trazabilidad de operaciones empresariales.

Más allá del desenlace judicial, el caso genera impacto porque involucra a un empresario conocido del ámbito local y reabre el debate sobre los mecanismos de prevención del lavado, el control de operaciones y las exigencias regulatorias que hoy enfrentan empresas y operadores financieros.

En paralelo, otro dato ayuda a entender el contexto de la actividad económica local. El nuevo informe de la Municipalidad de Rosario mostró que los materiales para la construcción aumentaron en promedio 2% durante junio, con el cemento portland encabezando las subas mensuales (+6%) y también las interanuales (+47,8%), consolidándose como el insumo que más presión ejerce sobre los costos de construcción.