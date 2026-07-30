Ganancias aprieta, pero hay alivio: ¿cómo achicar la factura fiscal de forma legal?

Mientras el debate tributario suele concentrarse en cuánto aumenta el mínimo no imponible o en las modificaciones que introduce cada reforma fiscal, existe una realidad menos visible pero con impacto directo sobre el bolsillo: una parte importante de los contribuyentes no aprovecha todos los mecanismos legales disponibles para reducir la carga del Impuesto a las Ganancias.

El resultado es sencillo. Muchos asalariados soportan retenciones superiores a las que realmente deberían afrontar, simplemente porque nunca informaron determinados gastos o porque desconocen que ciertos conceptos pueden descontarse del cálculo del tributo.

El costo de desconocer las reglas

En un contexto donde el poder adquisitivo continúa siendo una preocupación para los hogares, cada peso cuenta. Sin embargo, especialistas tributarios coinciden en que todavía existe un importante nivel de desconocimiento sobre las deducciones personales y generales previstas por la legislación.

La consecuencia es que miles de empleados financian al Estado durante todo el año con retenciones mayores a las necesarias y recién descubren el error cuando realizan una revisión de su situación fiscal o reciben asesoramiento profesional.

En muchos casos, incluso, la diferencia puede representar varios salarios de bolsillo a lo largo del año.

Qué gastos pueden aliviar la carga fiscal

La normativa contempla distintos conceptos que, siempre que cumplan los requisitos establecidos y puedan acreditarse documentalmente, permiten disminuir la base imponible sobre la que se calcula el impuesto.

Entre los más habituales aparecen: cargas de familia cuando corresponda; cuotas de medicina prepaga; aportes y seguros autorizados por la legislación; alquileres de vivienda, en los casos previstos por la normativa vigente; remuneraciones y contribuciones abonadas al personal de casas particulares; donaciones a entidades habilitadas; determinados gastos vinculados con la actividad laboral cuando la ley los admite.

Cada deducción posee límites, condiciones específicas y requisitos de documentación, por lo que no todos los contribuyentes pueden computar los mismos conceptos.

No alcanza con tener el gasto: también hay que informarlo

Uno de los errores más frecuentes consiste en creer que, por el solo hecho de haber realizado un gasto deducible, el beneficio se aplica automáticamente.

En realidad, la información debe ser incorporada a través de los mecanismos previstos por la administración tributaria y mantenerse respaldada con la documentación correspondiente.

La omisión de ese paso provoca que el empleador practique retenciones más elevadas durante el año, afectando el ingreso mensual del trabajador.

La planificación fiscal también es una herramienta de ahorro

Lejos de tratarse de una estrategia reservada para grandes empresas, la planificación tributaria también resulta clave para personas en relación de dependencia.

Revisar periódicamente la información declarada, actualizar los datos familiares, verificar los comprobantes y controlar que todas las deducciones aplicables estén correctamente informadas puede generar un ahorro significativo sin incumplir ninguna obligación fiscal.

En otras palabras, no se trata de pagar menos mediante atajos, sino de pagar únicamente lo que corresponde según la ley.

Un cambio de hábito que puede impactar en el bolsillo

Con una presión tributaria que sigue siendo elevada para buena parte de los trabajadores formales, conocer las herramientas disponibles deja de ser un detalle administrativo para convertirse en una decisión financiera.

En un escenario donde cada ingreso adicional ayuda a preservar el poder de compra, revisar las deducciones antes del cierre del período fiscal puede marcar la diferencia entre seguir pagando de más o recuperar recursos que legítimamente corresponden al contribuyente.

Porque, en materia de Ganancias, el desconocimiento también tiene un costo. Y muchas veces ese costo termina reflejándose, mes tras mes, en el recibo de sueldo.