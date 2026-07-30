Gigante fintech llega para captar el auge de las stablecoins y la dolarización digital corporativa

Resumen Ejecutivo Jeeves, la plataforma global de infraestructura financiera para empresas, formalizó en julio de 2026 el inicio de sus operaciones en la Argentina, con la meta de procesar US$ 500 millones anuales en stablecoins antes de que termine el año. La compañía abrirá oficinas corporativas en Buenos Aires y ampliará su nómina local como parte de su estrategia de expansión regional.

y ampliará su nómina local como parte de su estrategia de expansión regional. Busca superar los 100 clientes de segmento enterprise en el país durante 2026.

en el país durante 2026. Cuenta con el respaldo de fondos globales como Andreessen Horowitz y Y Combinator , y ya opera en más de 60 países con una cartera de más de 5.000 empresas.

y , y ya opera en más de con una cartera de más de 5.000 empresas. Fichó a Federico Javin como Head of Stablecoin Growth para liderar la estrategia de dólares digitales desde la sede porteña.

Por la adopción masiva de dólares digitales en el país, Jeeves, la plataforma global de infraestructura financiera para empresas, anunció formalmente el inicio de sus operaciones en la Argentina. La movida se da en el marco de su estrategia de expansión regional y contempla la apertura de oficinas corporativas en la Ciudad de Buenos Aires, el crecimiento de su nómina local y una meta ambiciosa: superar los 100 clientes de segmento enterprise y alcanzar un volumen anualizado de US$ 500 millones procesados vía stablecoins antes de que termine 2026.

La compañía, que cuenta entre sus inversores a fondos globales de la talla de Andreessen Horowitz y Y Combinator, opera actualmente en más de 60 países y transacciona miles de millones de dólares al año para una cartera superior a las 5.000 empresas.

Su propuesta de valor apunta directamente a resolver uno de los grandes dolores de cabeza para los CFOs y equipos financieros de la región: la dispersión operativa en la gestión de capitales transfronterizos. A través de una única plataforma, Jeeves consolida cuentas internacionales en dólares y euros (sin necesidad de constituir una entidad física en EE.UU.), tarjetas corporativas, control de gastos, tesorería y pagos programáticos con stablecoins hacia más de 190 países.

La apuesta por el mercado local y la "dolarización digital"

Para el ecosistema corporativo argentino —tanto firmas locales con operaciones globales como multinacionales con contratistas o proveedores en el país—, la llegada de Jeeves busca aportar trazabilidad y velocidad en el manejo de liquidez en moneda extranjera.

"Argentina representa exactamente el tipo de mercado donde nuestra infraestructura puede generar un impacto concreto. Las empresas necesitan mayor control y visibilidad sobre sus finanzas, pero también herramientas que les permitan operar entre distintos mercados de manera simple, rápida y eficiente", explica Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves.

"Argentina representa exactamente el tipo de mercado donde nuestra infraestructura puede generar un impacto concreto. Las empresas necesitan mayor control y visibilidad sobre sus finanzas, pero también herramientas que les permitan operar entre distintos mercados de manera simple, rápida y eficiente", explica Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves.

La estrategia local no es casual. De acuerdo a datos de la propia compañía, el negocio de criptoactivos estables viene registrando una aceleración exponencial: en los últimos siete meses, la plataforma procesó más de US$ 700 millones en stablecoins a nivel global. Asimismo, durante el primer trimestre de 2026, el volumen operado en dólares digitales se triplicó, marcando en marzo un récord histórico de actividad para la firma.

Para comandar la estrategia en el país y a nivel global en este segmento, la fintech fichó a Federico Javin como Head of Stablecoin Growth, quien operará desde la sede porteña. "Argentina ya atravesó una dolarización digital de facto", sostiene Javin. "El próximo paso es integrar esos flujos con herramientas de nivel empresarial que permitan administrar la tesorería, los gastos y los pagos internacionales desde una misma plataforma. Eso es lo que estamos construyendo".

Con este desembarco, la compañía busca afianzar su posicionamiento en América Latina, apalancándose en un mercado donde la adopción de activos digitales dejó de ser una alternativa minoritaria para convertirse en un componente central de la ingeniería financiera corporativa.

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto dinero busca mover Jeeves en la Argentina?

La compañía apunta a un volumen anualizado de US$ 500 millones procesados vía stablecoins antes de que termine 2026.

¿Qué servicios ofrece Jeeves a las empresas?

Consolida en una sola plataforma cuentas internacionales en dólares y euros, tarjetas corporativas, control de gastos, tesorería y pagos programáticos con stablecoins hacia más de 190 países.

¿Quién lidera la operación de Jeeves en la Argentina?

Federico Javin fue fichado como Head of Stablecoin Growth y operará desde las nuevas oficinas de la compañía en Buenos Aires.

¿Quiénes invierten en Jeeves?

Entre sus inversores figuran fondos globales como Andreessen Horowitz y Y Combinator. La compañía opera en más de 60 países con una cartera superior a las 5.000 empresas.