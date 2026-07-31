Viento a favor: ¿cuántos kilos de ternero y novillo se necesitan para comprar una camioneta?

La capacidad de compra de los productores ganaderos mostró una recuperación significativa durante julio de 2026. De acuerdo con el análisis de las relaciones de intercambio, la cantidad de animales necesaria para adquirir una camioneta 0 km disminuyó de manera marcada respecto del mismo mes del año pasado, reflejando una mejora en el poder adquisitivo de la actividad.

El dato más destacado corresponde a los vientres, donde la cantidad requerida para comprar una camioneta cayó un 34% en comparación con julio de 2025. En el caso del ternero, la reducción alcanzó el 28%, mientras que para el novillo fue del 21%.

La mejora responde principalmente al comportamiento de los precios reales de la hacienda. Durante el último año, el valor del ternero ajustado por inflación aumentó un 26%, mientras que el novillo registró una mejora real del 14%.

Al mismo tiempo, el precio real de la camioneta continuó descendiendo. En julio de 2026 su valor, descontando el efecto de la inflación, se ubicó un 10% por debajo del registrado un año antes, favoreciendo aún más las relaciones de intercambio.

El análisis de la serie correspondiente al período 2022-2026 muestra que estos indicadores presentan variaciones importantes entre años, producto de la evolución relativa de los precios del ganado y de los bienes de capital utilizados por el sector.

En este contexto, el seguimiento periódico de estas relaciones constituye una herramienta relevante para evaluar la capacidad de inversión de los establecimientos ganaderos y medir la evolución del poder de compra de la producción frente a activos estratégicos como una camioneta.

Los principales datos

* Se necesitan 28% menos kilos de ternero para comprar una camioneta que hace un año.

* La cantidad de kilos de novillo requerida cayó 21%.

* Los vientres necesarios disminuyeron 34%.

* El precio real de la camioneta bajó 10% interanual.

El precio real del ternero aumentó 26%.

El precio real del novillo creció 14%.

Clave para el productor

La mejora de las relaciones de intercambio indica que la producción ganadera recuperó capacidad para transformar su producción en bienes de capital. En un contexto donde las decisiones de inversión dependen del poder de compra generado por la actividad, este indicador permite medir de forma sencilla la evolución económica del negocio y anticipar mejores condiciones para renovar equipamiento o ampliar inversiones.