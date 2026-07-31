Mercado Libre va por Shein: prepara su marca de ropa y apuesta por la IA para ganar "la guerra"

Después de cuestionar públicamente el avance de Shein y Temu en la región, Mercado Libre decidió responder con una ofensiva comercial propia. La compañía inició el registro de la marca Balse, destinada al negocio de la indumentaria, en Argentina, México, Chile, Colombia y Uruguay, lo que anticipa un despliegue regional.

El movimiento marca un cambio importante en la estrategia del unicornio: ya no se limita a ser el marketplace donde venden terceros, sino que comienza a desarrollar marcas propias para competir directamente en categorías de alto volumen.

El negocio ya no pasa solamente por vender ropa

El objetivo no sería únicamente ofrecer prendas básicas de alta rotación. La verdadera apuesta está en aprovechar el ecosistema completo que Mercado Libre construyó durante años.

La empresa cuenta con una red logística propia, centros de distribución en la región, operaciones en Asia, una billetera digital líder y una enorme base de datos sobre hábitos de consumo. Esa combinación le permitiría competir con ventajas que las plataformas asiáticas todavía no pueden replicar en América Latina.

La inteligencia artificial será el arma principal

Uno de los pilares del proyecto será la inteligencia artificial.

La tecnología permitirá analizar tendencias de consumo casi en tiempo real, definir qué productos fabricar o importar, optimizar precios dinámicos y personalizar las recomendaciones para cada usuario.

La compañía también viene desarrollando MAGO, un asistente basado en IA que busca convertirse en el centro de la experiencia de compra y financiera dentro del ecosistema Mercado Libre y Mercado Pago.

Mercado Pago entra en la batalla

La billetera digital también jugará un papel decisivo.

Mientras Shein y Temu todavía enfrentan fricciones en los pagos internacionales, Mercado Pago puede ofrecer financiación en cuotas, promociones, crédito propio y un proceso de compra integrado dentro del mismo ecosistema.

Además, el conocimiento del comportamiento financiero y comercial de millones de usuarios representa una ventaja competitiva para ofrecer promociones altamente personalizadas mediante inteligencia artificial.

La pelea ya no será por precio

Aunque competir con los costos de fabricación asiáticos parece difícil, el objetivo de Mercado Libre sería diferenciarse por rapidez de entrega, confianza, facilidad de devolución y experiencia de compra.

En otras palabras, la empresa apuesta a que el consumidor valore un ecosistema completo antes que únicamente el menor precio.

El trasfondo económico

El crecimiento de las importaciones textiles y el avance del comercio electrónico asiático modificaron el mapa competitivo de la región. Frente a ese escenario, Mercado Libre busca capturar mayor margen desarrollando productos propios, al tiempo que fortalece un modelo donde integra comercio electrónico, logística, pagos, crédito e inteligencia artificial bajo una misma plataforma.