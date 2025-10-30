Trump anunció que China retomará las compras de soja estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que China se ha comprometido a adquirir grandes cantidades de soja estadounidense, tras mantener una reunión con su homólogo Xi Jinping en Corea del Sur. Según Trump, las compras comenzarían “de inmediato”, aunque no se especificaron los volúmenes ni el cronograma de dichas operaciones.

El anuncio llega en un contexto de tensiones comerciales entre ambas potencias, que desde hace años impactan en los mercados agrícolas globales. La soja es uno de los principales productos dentro del intercambio bilateral, y cualquier cambio en la política de compras de China —el mayor importador mundial del grano— tiene repercusión directa sobre los precios internacionales.

"Para Estados Unidos, un eventual aumento de las compras chinas representaría una señal de alivio para los agricultores, especialmente en los estados del Medio Oeste, donde la soja es un cultivo clave y donde las exportaciones a China se redujeron significativamente durante los años de guerra comercial"

Tras las declaraciones, los futuros de soja en el mercado de Chicago (CBOT) reaccionaron con una baja de hasta el 2%, reflejando la incertidumbre de los operadores sobre el alcance real del compromiso. Los analistas interpretan que, pese al tono positivo del anuncio, el mercado aún espera confirmaciones oficiales y volúmenes concretos de embarques.

El mercado internacional, mientras tanto, sigue atento a las negociaciones entre ambos gobiernos y a posibles impactos sobre los precios de la soja sudamericana, particularmente la argentina y brasileña, que han ganado participación en el mercado chino durante los últimos años.