Controladores fiscales: a partir de enero hay menos trámites para los contribuyentes

A partir del próximo enero, los contribuyentes que utilicen controladores fiscales para emitir comprobantes tendrán una menor carga administrativa. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) redujo el número de trámites que los usuarios de estos dispositivos deben presentar ante el organismo. La decisión fue instrumentada por medio de la Resolución General 5801/2025, publicada en el Boletín Oficial.

A partir de ahora, los monotributistas, responsables inscriptos en IVA y exentos deberán presentar ante ARCA de forma mensual y ya no semanal tanto el Formulario 8011 “Reporte Resumen de totales”, así como también el Formulario 8010 “Reporte Cinta Testigo Digital”. Al mismo tiempo, se elimina la obligación de presentar el formulario 8012 para evitar la repetición innecesaria en la carga y almacenamiento de datos.

De esta manera, ARCA facilita el cumplimiento tributario, al simplificar las obligaciones de los usuarios de controladores fiscales. La medida va en línea con la implementación del IVA simple y del régimen simplificado del impuesto a las ganancias para personas humanas.

¿El Formularios 8010 puede presentarse en forma semanal?

Sí, aquellos casos de responsables inscriptos que por su volumen de facturación les convenga continuar con la presentación semanal, como por ejemplo las grandes empresas, podrán generarlo con una periodicidad inferior a mensual y presentar la totalidad de la información finalizada al período mensual a informar. Adicionalmente, se permitirá la presentación de este reporte en formato ZIP.