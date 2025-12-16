Noviembre dejó superávit: los números oficiales que consolidan el ordenamiento fiscal

El Sector Público Nacional (SPN) registró en noviembre un superávit primario de $2.128.009 millones y un superávit financiero de $599.954 millones, según los datos oficiales difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Con este resultado, en los primeros once meses del año el superávit primario asciende a aproximadamente 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el superávit financiero alcanza cerca del 0,6% del PBI, consolidando el sendero de ordenamiento fiscal, informó la cartera económica.

Gasto e ingresos

En noviembre, el gasto primario se redujo 14,2% en términos reales en comparación con el mismo mes de 2024. En el detalle de las principales partidas, las jubilaciones y pensiones contributivas registraron un crecimiento interanual de 5,5%, mientras que la Asignación Universal para Protección Social aumentó 7,4% interanual.

Desde el lado de los recursos, el desempeño interanual estuvo influido por una base de comparación elevada, producto de ingresos extraordinarios registrados en el período anterior. Entre ellos se mencionan la moratoria vigente en aquel entonces, el corrimiento de vencimientos de anticipos de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas correspondientes a 2024, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, indicó Caputo.

A esto se suma el impacto de los impuestos que fueron eliminados o reducidos a lo largo del período.

El resultado financiero de noviembre contrasta con el mismo mes de 2023, cuando el SPN había registrado un déficit de $754.956 millones, equivalente a casi $2.650.000 millones ajustados por inflación.

Ancla fiscal y actividad económica

El Ministro de Economía destacó que el ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico. "El orden macroeconómico permitió proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política. Ese proceso se reflejó, por ejemplo, en el crecimiento de 1,4% del Estimador Mensual de Actividad Económica entre julio y septiembre".