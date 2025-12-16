Confirmado: el Congreso de Aapresid vuelve a Rosario el año próximo

Rosario se convierte en el epicentro donde la innovación, las últimas tecnologías y conocimientos para el agro se fusionan, ya que Aapresid confirmó que la edición 2026 de su tradicional Congreso, tal como adelantó Ecos365, se realizará nuevamente el 4, 5, y 6 de Agosto.

Carolina Meiller, Directora Adjunta de Prospectiva Aapresid, Programa responsable de la organización, celebró el anuncio: “Esperamos que el Congreso sea, una vez más, un espacio donde potenciar las oportunidades y vínculos entre productores, ciencia, Estado y empresas. En esta oportunidad, Rosario nos abre las puertas para visibilizar el potencial de los sistemas de producción bajo siembra directa y del Agro argentino, nada menos que en el epicentro agro-bio-industrial y agro exportador por excelencia”.

Un evento con la fuerza de Expoagro

Al igual que en las últimas dos ediciones llevadas adelante en el Predio Ferial La Rural de Palermo (CABA) Aapresid contará nuevamente con el acompañamiento de Exponenciar, empresa especializada en la organización de eventos, como Expoagro, para toda la cadena agroindustrial.

Al respecto, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, expresó: “Acompañar a Aapresid en cada nueva edición es siempre un honor y una responsabilidad que asumimos con enorme compromiso. A lo largo de los años, he admirado su capacidad única para reunir al corazón productivo del país".

En cuanto a la sede de la edición 2026, resaltó: “Donde sea que el Congreso Aapresid decida crecer, allí estaremos para sumar la fuerza de Expoagro. Vamos a poner, una vez más, todo nuestro profesionalismo y nuestra pasión para que esta edición sea un nuevo éxito. Porque eso es lo que nos moviliza: generar encuentros, convocar audiencias, amplificar mensajes y seguir construyendo, juntos, el futuro del agro”.

Marcelo Torres, Presidente de Aapresid, destacó el desafío y el espíritu del encuentro: “El evento nos encontrará en una ciudad que atraviesa toda la trayectoria e historia de la Institución. Como cada año, nos esforzaremos en lograr un evento que se supere a sí mismo, que ayude a señalar el rumbo del sector en cuanto a conocimiento e innovación tecnológica con foco en la sustentabilidad; que convoque a los referentes más destacados del plano nacional e internacional y que sea un espacio de networking único para conectar con productores, técnicos y empresas”.

Por su parte, el Intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin expresó: “para Rosario es una gran noticia que Aapresid vuelva a la ciudad, cuando la ciudad también vuelve como el mejor lugar para eventos y experiencias urbanas de quienes nos visitan. Nos sentimos el corazón de la Argentina productiva y de la innovación; y Aapresid significa todo eso, significa innovar y entender la confluencia entre la producción, la tecnología y la sustentabilidad. Estamos muy contentos y pondremos todo nuestro compromiso junto a la provincia de Santa Fe para que sea el mejor de todos los congresos de Aapresid”.

El Congreso Aapresid 2026 apunta a consolidarse como un punto de encuentro clave para debatir los desafíos de la agricultura moderna y proyectar el camino hacia sistemas más innovadores y regenerativos, un Agro integrado al sistema agroalimentario y a la altura de los desafíos globales.