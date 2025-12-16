¿Cuánto puede subir el dólar tras la flexibilización de las bandas cambiarias del BCRA?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que a partir del 1° de enero de 2026, el piso y el techo de las bandas de flotación del dólar dejarán de ajustarse por un 1 % fijo mensual y se actualizarán cada mes conforme al último dato de inflación disponible (con desfase de dos meses) publicado por el INDEC. Esto implica que el rango en el que puede moverse el tipo de cambio oficial se ajustará al ritmo de precios internos, que normalmente supera el 1 % mensual.

El objetivo oficial de este cambio es evitar que el tipo de cambio se aprecie en términos reales, mejorar la competitividad, limitar movimientos abruptos y apoyar la acumulación de reservas en el mercado de cambios. El BCRA también anunció un programa para comprar entre USD 10.000 millones y hasta USD 17.000 millones durante 2026, dependiendo de la oferta de dólares en la economía.

Proyecciones y escenarios para la evolución del dólar

Ajuste por inflación: Dado que la inflación mensual está actualmente por encima del 2 % mensual (el IPC de noviembre fue ~2,5 %), el techo de la banda probablemente crecerá más rápido que con la regla anterior de 1 %. Esto abre espacio para que el dólar oficial suba con mayor amplitud y de forma más sincronizada con la realidad de precios internos.

Escenario base: Analistas privados proyectan que si la inflación promedio en los primeros meses de 2026 se ubica en torno del 2 %-3 % mensual, el techo de la banda para fin de enero podría rondar niveles superiores a $1.550 pesos (en lugar de cerca de $1.540 bajo el esquema anterior). Este es un ejemplo conservador con inflación mensual moderada.

Inflación persistente: Si la inflación se mantiene elevada, por ejemplo 3 %-4 % mensual, la banda podría aumentar más rápido aún, lo que podría llevar a un dólar oficial de $1.600 o más hacia el primer trimestre de 2026, siempre y cuando no se generen shocks externos o ajustes adicionales en la política monetaria.

Reservas y equilibrio de mercado: La acumulación de reservas anunciada por el BCRA —con compras netas de divisas— puede mitigar presiones al alza sobre el tipo de cambio cuando hay oferta de dólares suficiente. Si las reservas crecen con fuerza, podría reducirse la tendencia al repunte rápido del dólar. La magnitud de estas compras y su ejecución serán clave para dominar la volatilidad.

Expectativas y contexto global: El mercado estará atento a las expectativas de inflación y a la respuesta de los agentes económicos. Si persisten dudas sobre la credibilidad del regime, puede haber efectos especulativos que impulsen alzas más rápidas, especialmente en segmentos paralelos del mercado cambiario.

Factores que condicionarán la suba del dólar

* Inflación mensual real: mayor inflación empuja la banda más arriba.

* Demanda de dólares: alta demanda por ahorro o por transacciones puede acelerar suba incluso dentro de la banda.

* Oferta de reservas: si el BCRA logra acumular dólares, puede controlar mejor la presión.

* Expectativas de mercado: la confianza en la política cambiaria influye en la rapidez de ajuste.

* Condiciones externas: shocks de commodities o tasas internacionales pueden influir.

Conclusión

La flexibilización de las bandas cambiarias en función de la inflación crea un sendero de ajuste más realista para el dólar oficial, que probablemente se refleje en subas más aceleradas dentro de la banda en 2026 en comparación con el ritmo del 1 % mensual anterior.

Sin embargo, la magnitud de esa suba dependerá de la evolución de la inflación, las reservas del BCRA y las expectativas de los mercados. El nuevo esquema ofrece mayor sincronía con los precios internos, lo que puede aportar previsibilidad a largo plazo, pero también abre la posibilidad de movimientos más amplios del tipo de cambio si la inflación se mantiene elevada.