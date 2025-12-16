Una "Niña Débil" que pasa a ser "Neutral Perfecto": qué le depara el clima al campo

El sistema climático iniciará el verano 2026 en un estado “La Niña Débil” , evolucionando gradualmente hacia un “Neutral Perfecto”, con anomalías térmicas nulas, en su final, mientras los vientos polares reducirán su intensidad, mejorando las perspectivas climáticas.

No obstante, el patrón de comportamiento climático conservará riesgos de consideración, obligando a un cuidadoso manejo.

• Posible continuación de un lapso seco y muy caluroso, que se extendería desde fines de la primavera hasta mediados del verano, sobre gran parte del área agrícola de La Argentina y el Uruguay, y el extremo sur del Brasil causando estrés a los cultivos y pasturas y generando incendios.

• Riesgo de fuertes excesos hídricos sobre el norte del NOA, el oeste de la Región del Chaco, el oeste del Paraguay, el norte de la Mesopotamia y el centro y parte del sur del Brasil.

• Registros pluviométricos bajo lo normal sobre el sur de Cuyo y el oeste de la Región Pampeana.

"La campaña agrícola 2025/2026 conserva un excelente potencial productivo, pero sería poco prudente subestimar los riesgos que podrían emerger durante lo que resta de su duración".

¿Qué se espera para el otoño?

El otoño 2026 comenzará en “Neutral Perfecto” evolucionando gradualmente hacia un “Neutral Cálido”, pero al mismo tiempo, los vientos polares se activarán en forma temprana, compensando negativamente esta evolución, provocando un escenario contrastante.

• Las irrupciones de aire polar se activarán tempranamente causando fuertes tormentas cordilleranas y enviando vigorosas masas de aire polar hacia el área agrícola, generando una amplia franja seca que correrá en diagonal sobre el oeste del NOA, gran parte de Cuyo y gran parte de la Región Pampeana, reduciendo el riesgo de calores tardíos, pero provocando heladas tempranas.

• Contrariamente, la circulación tropical persistirá sobre el este del NOA, la mayor parte del Paraguay, la mayor parte de la Región del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia, la mayor parte del Sur del Brasil y la mayor parte del Uruguay, manteniendo el riesgo de calores tardíos, acompañados por precipitaciones abundantes, con riesgo de tormentas severas.