Banco Nación sale a la cancha con todo: créditos para maquinaria agrícola y camiones

El Banco de la Nación Argentina presentó nuevas líneas de crédito destinadas al sector agropecuario con condiciones financieras preferenciales, que serán oficialmente exhibidas durante Expoagro y estarán vigentes por tiempo limitado. El anuncio fue realizado en Rosario por el presidente de la entidad, Darío Wasserman, junto a autoridades del banco.

La principal novedad es la puesta en marcha de créditos en dólares a tasa 0% con un plazo de hasta cinco años para la adquisición de maquinaria agrícola nueva, una herramienta orientada a impulsar la inversión productiva en un contexto de alta necesidad de renovación tecnológica en el campo argentino.

En paralelo, el banco ofrecerá financiamiento en pesos a cinco años con una tasa del 19% anual. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe la tasa se reducirá al 16% gracias a un acuerdo con el gobierno provincial, que subsidiará tres puntos porcentuales del interés, buscando incentivar la inversión local y la actividad industrial vinculada a la maquinaria agrícola.

Las líneas promocionales estarán disponibles hasta el 15 de abril para los préstamos en pesos, fecha tras la cual la tasa aumentará tres puntos porcentuales. En el caso de los créditos en dólares, las condiciones se mantendrán vigentes hasta mayo.

El cupo máximo establecido para estas líneas alcanza los $2.000 millones por persona jurídica destinados específicamente a la compra de maquinaria nueva. Además, el Banco Nación incorporó opciones para maquinaria usada, con financiamiento en pesos al 24% anual y créditos en dólares al 4%, ampliando así el acceso a productores que buscan alternativas de menor inversión inicial.

Durante la presentación, el gerente general del Banco Nación, Gastón Álvarez, anunció también nuevas herramientas digitales de financiamiento orientadas al capital de trabajo. A través de la plataforma online del banco, los productores podrán acceder a préstamos en pesos al 35% anual, con plazos de hasta 12 meses y un monto máximo de $65 millones.

El paquete financiero se completa con créditos específicos para la adquisición de camiones, remolques y utilitarios, con una tasa fija del 21%, apuntando a mejorar la logística y el transporte dentro de la cadena agroindustrial.

El anuncio llega en la antesala de Expoagro, que comienza precisamente hoy, uno de los principales eventos del sector, donde las entidades financieras suelen concentrar sus propuestas comerciales para impulsar inversiones antes del inicio de la nueva campaña agrícola.