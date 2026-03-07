Rosario Smart City: La millonaria inyección de capital que busca transformar la gestión y el espacio urbano

Resumen Ejecutivo Inversión Estratégica en Infraestructura: El intendente Pablo Javkin delineó para 2026 el "Plan de Pacificación", apalancado en una inyección de capital superior a los $91.000 millones destinados a la reconstrucción de 664 cuadras y arterias clave de Rosario.

La geografía económica de una ciudad no se define únicamente por las fluctuaciones del tipo de cambio o la presión tributaria nacional; se moldea, de manera silenciosa pero implacable, en el asfalto que pisan sus flotas logísticas, en la resiliencia de su red eléctrica y en la agilidad de sus arterias comerciales. Al inaugurar el período de sesiones ordinarias de 2026, el anuncio de obra pública delineado para Rosario representa un punto de inflexión. No estamos frente a un mero listado de licitaciones municipales, sino ante un rediseño de la matriz de competitividad local, enmarcado en la segunda etapa del Plan de Pacificación. En la economía urbana contemporánea, la seguridad no se logra exclusivamente con patrulleros, sino saturando de Estado y actividad privada los espacios grises. La urbanización de zonas como Los Pumitas o Empalme Graneros, con 114 nuevas cuadras de pavimento definitivo, no es un gasto de contención social, sino la incorporación de áreas marginadas al circuito formal de consumo y producción.

Cuando una empresa pierde rentabilidad, el primer consejo es mirar hacia adentro, optimizar los procesos diarios y reducir las fricciones operativas. La iniciativa 'Metro Cuadrado' parece haber tomado nota de este principio de management. Al destinar $91.000 millones para reconstruir 664 cuadras, incluyendo corredores logísticos vitales como Avenida Ovidio Lagos o 27 de Febrero, la ciudad está, en términos prácticos, reduciendo los costos de amortización de vehículos y los tiempos de distribución para cualquier actor comercial del ecosistema local. El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, lo definió con precisión: "El desarrollo no se trata de cómo unos pocos se enriquecen, sino de cómo se transforma la estructura de una sociedad". Y esa transformación requiere una base física impecable.

Sin embargo, el asfalto por sí solo pertenece al siglo pasado. La verdadera sorpresa en la agenda de gestión radica en la digitalización de la infraestructura, un salto cualitativo hacia el modelo de Smart City que ya exploran corporaciones tecnológicas como Siemens en Europa o IBM en Norteamérica. La implementación de Inteligencia Artificial para el monitoreo en tiempo real del tránsito y la sincronización de los semáforos ataca de lleno uno de los pasivos más gravosos para los profesionales y el transporte: el tiempo muerto. A esto se suma la eliminación de los parquímetros físicos para dar paso a un sistema predictivo de estacionamiento medido. Reemplazar hardware obsoleto en las calles por software en la nube no sólo eficientiza la recaudación, sino que agiliza el flujo de clientes hacia los microcentros comerciales.

En el frente de los servicios públicos y la higiene, la analogía con la cadena de suministro corporativa es inevitable. Una inversión de $10.700 millones para renovar 4.180 contenedores y rutear a los barrenderos mediante un mapa interactivo es el equivalente municipal a los algoritmos de optimización de última milla que utiliza Mercado Libre. Si a esto le añadimos el sistema de IA que se licitará en mayo para hacer seguimiento predictivo de anegamientos y mantenimiento urbano, estamos viendo una transición del modelo reactivo (tapar el bache cuando el vecino se queja) al modelo preventivo (analítica de datos para anticipar la falla del servicio).

Pero de nada sirve una superficie inteligente si los cimientos están oxidados. En la gestión de negocios sabemos que el techo de crecimiento de una planta industrial lo dicta su capacidad instalada de energía y agua. Las obras "que no se ven" son a menudo las más críticas. El trabajo conjunto con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para renovar la red de baja tensión y la faraónica inversión de $50.000 millones para la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario junto a ASSA, representan la infraestructura base sobre la cual pueden radicarse nuevos emprendimientos sin temor a los cuellos de botella energéticos o sanitarios. Como suele decir el magnate de las inversiones Warren Buffett: "Alguien está sentado en la sombra hoy porque otro plantó un árbol hace mucho tiempo". Literalmente, la ciudad plantará 10.000 nuevos árboles, pero económicamente, estos caños subterráneos son las raíces del desarrollo futuro.

"Las empresas van adonde está el talento, y el talento va adonde hay calidad de vida e infraestructura de primer nivel". Richard Florida, urbanista y economista.

Finalmente, no se puede hablar de un ecosistema de negocios próspero sin considerar la retención del talento y la calidad de vida. El capital es cobarde y huye rápido, pero el capital humano requiere incentivos diferentes para quedarse. La mayor inversión en salud de los últimos 15 años, materializada en 20 obras que incluyen la nueva sala de oncología pediátrica en el Hospital Víctor J. Vilela y la modernización del HECA, garantiza una red de contención vital. En paralelo, la recuperación de la ex Rural como polo de eventos, la construcción de un parque acuático en La Florida y la revitalización del Museo Castagnino y el Mercado Norte, actúan como imanes de valor agregado. Un parque renovado o una plaza vibrante no son solo un espacio de ocio; son factores de competitividad intangibles que definen si un profesional de alto valor decide afincar su vida y sus inversiones en nuestra región o si busca horizontes más amables.