Algo de alivio: rebotan bolsas asiáticas tras caída del petróleo y señales sobre Irán

Las principales bolsas de Asia registraron una recuperación este martes luego de las fuertes caídas observadas al inicio de la semana, impulsadas por la baja del precio del petróleo y señales políticas que alimentaron expectativas de una posible moderación en el conflicto bélico con Irán.

Los mercados reaccionaron positivamente tras una fuerte corrección del crudo, que había escalado por encima de los USD 100 por barril debido al riesgo de interrupciones en el suministro energético global. La caída posterior del petróleo alivió el temor inflacionario y mejoró el apetito por activos de riesgo entre los inversores.

El repunte fue liderado por Japón y Corea del Sur, cuyos índices bursátiles habían sufrido fuertes pérdidas en la jornada previa. La mejora del clima financiero estuvo asociada a declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió que el conflicto en Medio Oriente podría finalizar “pronto”, generando expectativas de estabilización en los mercados energéticos.

La reacción fue inmediata: el índice regional MSCI Asia-Pacífico avanzó cerca de 3%, mientras el Nikkei japonés y el Kospi surcoreano registraron importantes subas, reflejando una reducción del nerviosismo inversor tras varios días de alta volatilidad.

El petróleo había sido el principal factor de presión sobre los mercados globales. La guerra con Irán generó preocupación por posibles bloqueos en el estrecho de Ormuz, ruta clave por donde circula aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de crudo. Este escenario había disparado temores inflacionarios y riesgos de desaceleración económica global.

Sin embargo, la reciente baja del precio del crudo —que llegó a retroceder con fuerza antes de moderar pérdidas— permitió un respiro a los mercados financieros internacionales. Analistas advierten que, pese al rebote, la volatilidad seguirá elevada mientras persista la incertidumbre geopolítica y las señales contradictorias entre Washington y Teherán.

En este contexto, los inversores continúan monitoreando la evolución del conflicto y su impacto en la energía, la inflación y las decisiones de política monetaria global, variables que seguirán marcando el rumbo de los mercados en el corto plazo.