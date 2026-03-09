Suba del petróleo: YPF confirma que no habrá "cimbronazo de precios"

En medio de la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente y la volatilidad del precio internacional del petróleo, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la petrolera no prevé aplicar aumentos bruscos en los precios de los combustibles en el mercado local.

A través de un mensaje público, el directivo buscó llevar previsibilidad frente a la incertidumbre que generan los movimientos del mercado energético global. “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición. YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles; somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, afirmó.

El CEO explicó que la empresa está aplicando una estrategia de gestión de precios basada en herramientas de análisis continuo y ajustes graduales, con el objetivo de evitar traslados inmediatos de los movimientos del crudo internacional a los surtidores.

“Trabajamos con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana, y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas, dando mayor previsibilidad a los consumidores y un precio más estable”, detalló Marín.

Según explicó, este esquema permite suavizar los efectos de la volatilidad internacional, utilizando promedios de precios en lugar de reaccionar a cada variación diaria del mercado petrolero. De esta forma, la compañía busca evitar subas abruptas que puedan afectar tanto a los consumidores como a la actividad económica.

Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición.@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y…

El directivo también cuestionó las reacciones especulativas que suelen aparecer cuando se producen movimientos bruscos en los mercados energéticos globales. “La volatilidad y la incertidumbre no generan valor real, sino especulación de corto plazo, y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, sostuvo.

YPF es el principal actor del mercado de combustibles en Argentina y suele marcar la referencia de precios para el resto de las petroleras que operan en el país. Por ese motivo, las definiciones de la empresa resultan clave para anticipar la evolución de las naftas y el gasoil en el corto plazo.

En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y fluctuaciones en el precio del crudo, la estrategia de la petrolera apunta a sostener la estabilidad del mercado interno y brindar previsibilidad a consumidores y sectores productivos.