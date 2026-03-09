El mercado automotor confía en un escenario de tasas más bajas: ¿a qué se aferra?

El mercado automotor argentino registró en febrero de 2026 un total de 42.026 vehículos patentados, lo que representa una caída del 5,7% respecto al mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 44.566 unidades, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

La contracción fue aún más marcada en la comparación mensual: frente a enero de 2026, cuando se habían patentado 66.454 vehículos, el descenso alcanzó el 36,8%, reflejando un freno en la actividad comercial del sector durante el segundo mes del año.

Pese a la caída mensual, el acumulado del primer bimestre muestra un mercado relativamente estable. Entre enero y febrero se registraron 108.480 unidades, lo que implica una baja del 4,9% frente al mismo período de 2025, cuando se habían patentado 114.086 vehículos.

Dentro del mercado, los automóviles particulares alcanzaron 28.049 unidades en febrero (-3,4% interanual), mientras que los comerciales livianos, segmento clave para el trabajo y la logística, totalizaron 11.449 unidades, con una caída del 11,9% frente al mismo mes del año anterior. En tanto, los vehículos comerciales pesados sumaron 1.592 patentamientos, con un leve crecimiento interanual del 2,1%.

En el ranking de marcas de vehículos livianos (autos y utilitarios), Volkswagen lideró el mercado con 5.898 unidades, seguida por Fiat (5.127) y Toyota (4.991). Más atrás se ubicaron Ford (3.763) y Peugeot (3.333), completando el top cinco del mes.

Entre los modelos más vendidos, la Toyota Hilux volvió a ocupar el primer lugar con 2.212 unidades, seguida por el Fiat Cronos (2.026) y el Peugeot 208 (1.915). También se destacaron la Ford Territory y la Ford Ranger, que completaron los cinco modelos con mayor nivel de patentamientos durante febrero.

Desde ACARA señalaron que el desempeño del mes estuvo condicionado por distintos factores coyunturales. El presidente de la entidad, Sebastián Beato, explicó que febrero fue “un mes complejo para tomar decisiones comerciales”, debido a menos días hábiles, cuestiones cambiarias, factores estacionales y expectativas de precios poco realistas, lo que redujo la actividad en los concesionarios.

A pesar del retroceso, desde el sector mantienen una visión moderadamente optimista para los próximos meses. Beato afirmó que el mercado “irá ganando ritmo de a poco” y proyectó un año con mayor nivel de actividad, impulsado por cambios regulatorios, una eventual reducción de la carga impositiva y un escenario de tasas de interés más bajas, factores que podrían mejorar el acceso al financiamiento y estimular la demanda.

En ese contexto, el desempeño del mercado automotor en los próximos meses dependerá en gran medida de la evolución de las variables macroeconómicas, la estabilidad cambiaria y las condiciones de financiamiento disponibles para consumidores y empresas.