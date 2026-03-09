¿Baja la espuma?: por qué vaticinan que la “temporada de altcoins” llega a su fin

El mercado de criptomonedas podría estar atravesando un cambio de ciclo. Según el analista y operador conocido como "Capo of Crypto", uno de los referentes seguidos en redes por miles de inversores, la denominada “temporada de altcoins” —periodo en el que muchas criptomonedas alternativas superan en rendimiento a Bitcoin— estaría llegando a su fin.

La advertencia surge en medio de un contexto de alta volatilidad en el ecosistema cripto. El especialista considera que el reciente desempeño de varias altcoins podría estar mostrando señales de agotamiento, luego de meses de subas impulsadas por el entusiasmo de los inversores y la entrada de capital especulativo en el sector.

De acuerdo con su análisis, el mercado podría enfrentar una corrección en el corto plazo. En ese escenario, muchos inversores tienden a trasladar capital nuevamente hacia Bitcoin, el activo digital con mayor capitalización y considerado el refugio relativo dentro del mercado cripto.

La llamada “altcoin season” suele producirse cuando proyectos como Ethereum, Solana, Cardano u otras criptomonedas de menor capitalización registran subas más aceleradas que Bitcoin. Este fenómeno suele atraer a inversores que buscan mayores rendimientos, aunque también implica un nivel de riesgo más elevado debido a la volatilidad de estos activos.

Sin embargo, el analista sostiene que ese ciclo podría estar perdiendo fuerza. Según su visión, algunos indicadores técnicos y el comportamiento reciente del mercado muestran que muchas altcoins están alcanzando niveles de resistencia importantes, lo que podría anticipar un retroceso de precios o un período de consolidación.

El mercado cripto ha atravesado en los últimos años distintos ciclos de expansión y corrección. En general, Bitcoin suele liderar los movimientos alcistas iniciales, seguido por Ethereum y luego por las altcoins de menor tamaño, en una dinámica conocida como rotación de capital dentro del ecosistema.

Ante este escenario, especialistas recomiendan prudencia y análisis de riesgo antes de invertir en activos digitales, especialmente en momentos de alta volatilidad y cambios de tendencia. Para los inversores, entender en qué fase del ciclo se encuentra el mercado resulta clave para definir estrategias y evitar exposiciones excesivas.

Aunque las opiniones de analistas influyentes suelen generar repercusión en el sector, el comportamiento del mercado cripto continúa dependiendo de múltiples factores, entre ellos la liquidez global, el apetito por riesgo de los inversores y las novedades regulatorias que afectan a la industria.