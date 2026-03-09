La guerra impulsa el precio de la soja, que alcanza su valor más alto en casi dos años

La intensificación del conflicto en Medio Oriente volvió a sacudir los mercados globales y tuvo un impacto directo en el precio internacional de los granos. En este contexto, la soja alcanzó su valor más alto en casi dos años, impulsada por la suba del petróleo, la incertidumbre geopolítica y el reposicionamiento de fondos financieros hacia materias primas agrícolas.

La escalada militar elevó las cotizaciones de soja, maíz y trigo en los principales mercados internacionales, en un escenario donde los inversores buscan activos considerados refugio frente a la volatilidad económica global.

Energía cara y efecto directo sobre los granos

El principal motor del rally alcista fue el fuerte incremento del precio del petróleo, que llegó a subir cerca de 25% en pocos días ante el temor a interrupciones en el suministro energético desde Medio Oriente, una región clave para el comercio mundial de crudo.

Este fenómeno impacta directamente en los granos por varias vías:

* Aumenta el costo global de producción agrícola (combustibles y logística).

* Mejora la competitividad de los biocombustibles, elevando la demanda de aceites vegetales.

* Genera migración de capitales financieros hacia commodities.

Como resultado, la posición mayo de la soja en Chicago superó los USD 440 por tonelada, el nivel más alto desde mediados de 2024.

Compras financieras y cobertura ante la incertidumbre

Analistas del mercado explican que los fondos de inversión incrementaron posiciones en materias primas como cobertura frente a riesgos inflacionarios y tensiones geopolíticas. Este comportamiento amplificó las subas más allá de los fundamentos productivos tradicionales.

El vínculo entre energía y agricultura volvió a quedar en evidencia: el alza del petróleo fortalece el precio del aceite de soja —clave para biodiésel— y arrastra al complejo sojero completo.

Impacto potencial para Argentina

Para el agro argentino, el nuevo escenario abre oportunidades pero también desafíos. Por un lado, mejores precios internacionales pueden mejorar los márgenes de exportación y el ingreso de divisas. Por otro, el encarecimiento energético y de insumos agrícolas podría elevar costos en la próxima campaña.

Además, la volatilidad seguirá siendo el factor dominante mientras continúe la incertidumbre internacional, lo que obliga a productores y exportadores a monitorear el mercado con mayor cautela.

En síntesis, el conflicto geopolítico volvió a demostrar cómo eventos externos pueden redefinir rápidamente el negocio agrícola global, colocando nuevamente a la soja en niveles de precios que no se veían desde hace casi dos años.