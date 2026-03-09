Crece el temor ante un shock económico global: factores que meten presión

Los mercados financieros internacionales comenzaron la semana con fuertes señales de tensión y volatilidad. Las principales bolsas de Asia registraron caídas de hasta 7%, en medio de un fuerte salto en los precios del petróleo que marcó el mayor avance desde 2020 y encendió alarmas sobre el impacto económico global.

El índice Nikkei 225 de Japón abrió la jornada con una caída superior al 6%, reflejando el nerviosismo de los inversores ante la posibilidad de una escalada del conflicto en Medio Oriente y sus consecuencias sobre el suministro energético mundial. En paralelo, el índice KOSPI de Corea del Sur llegó a retroceder más de 8%, profundizando el clima de aversión al riesgo en los mercados internacionales.

La tensión geopolítica provocó movimientos extremos en el mercado energético. El crudo West Texas Intermediate (WTI) se disparó alrededor de 25%, mientras que el Brent avanzó cerca de 24%, en un contexto de preocupación por posibles interrupciones en la producción y transporte de petróleo en la región. Se trata del mayor salto diario desde 2020, cuando la volatilidad del mercado energético sacudió a las bolsas globales durante la pandemia.

El impacto del conflicto también se reflejó en otros indicadores financieros. Los futuros de Wall Street anticipaban una jornada negativa: el Dow Jones caía cerca de 1,9%, el S&P 500 retrocedía alrededor de 1,8% y el Nasdaq-100 perdía más de 2%. Además, el índice de volatilidad VIX, conocido como el “índice del miedo”, subía alrededor de 12%, lo que indica expectativas de fuertes movimientos en los mercados.

En el mercado de materias primas, el aumento del petróleo se trasladó a otros combustibles. La gasolina subía cerca de 11,5% y el gas natural avanzaba más de 6%, reflejando el impacto directo que la crisis energética puede tener sobre la economía global.

Al mismo tiempo, algunos activos considerados refugio no lograron sostener la demanda. El oro retrocedía más de 2% y la plata caía cerca de 3,7%. En contraste, los granos registraban subas moderadas: el trigo avanzaba alrededor de 2%, el maíz subía 1,17% y la soja aumentaba 1,16%, en un contexto de incertidumbre que suele favorecer a las materias primas agrícolas.

Analistas advierten que la combinación de petróleo en fuerte alza, bolsas en caída y volatilidad creciente podría anticipar un escenario de mayor inflación global y desaceleración económica si la crisis geopolítica se prolonga.

En ese contexto, los inversores siguen de cerca la evolución del conflicto y su impacto sobre el suministro energético mundial, un factor clave para la estabilidad de los mercados en las próximas semanas