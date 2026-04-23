Fletes y fertilizantes, las dos variables que se hacen sentir en plena cosecha de soja

La cosecha de soja en Argentina avanza a buen ritmo, pero enfrenta un escenario desafiante marcado por el incremento en costos clave como el flete y los fertilizantes. Si bien las condiciones climáticas han permitido progresos sostenidos en la recolección, la rentabilidad del productor se ve presionada por variables económicas que impactan directamente en los márgenes.

En distintas regiones productivas, las labores de cosecha muestran un avance significativo, con rindes que, en general, se ubican dentro de lo esperado. Sin embargo, este desempeño agronómico positivo contrasta con un contexto de costos en alza. El transporte de granos, un componente esencial en la cadena comercial, ha registrado subas importantes, impulsadas tanto por el precio del combustible como por la dinámica propia del mercado logístico en plena campaña.

A esto se suma el encarecimiento de los fertilizantes, insumo clave para sostener la productividad de los cultivos. Los aumentos en estos productos no solo afectan la campaña actual, sino que también condicionan las decisiones de siembra futura, ya que los productores evalúan con mayor cautela la inversión en tecnología y nutrición de suelos.

"Los costos totales directos e indirectos (sin computar el Impuesto a las Ganancias) pueden estimarse en 912 US$/ha en abr/26, frente a 884 US$/ha en mar/26"

El informe también destaca que, más allá del avance físico de la cosecha, el contexto económico genera incertidumbre en la planificación comercial. Muchos productores optan por estrategias más conservadoras, demorando ventas o ajustando sus esquemas financieros para mitigar el impacto de los costos crecientes.

En este marco, el sector agropecuario vuelve a mostrar su capacidad de adaptación, pero deja en evidencia la sensibilidad de la actividad frente a variables externas. La evolución de los costos logísticos y de insumos será determinante para definir el resultado final de la campaña y las perspectivas del próximo ciclo agrícola.