Claves del día: billeteras virtuales frenan deudas, Temu y Shein crecen, Carrefour con banca y Rizobacter lanza canje

El escenario global continúa marcado por la incertidumbre en Medio Oriente, con impacto directo en los mercados: el petróleo volvió a subir con fuerza, superando los US$ 100, mientras metales como el cobre y el aluminio alcanzan máximos históricos. A pesar de este impulso para países exportadores como Argentina, los mercados internacionales mostraron mayormente caídas, con la excepción de Wall Street.

A nivel local, el dato de actividad encendió alarmas: la economía cayó 2,6% mensual y 2,1% interanual, reflejando una persistente estanflación. Sectores como energía, minería y agro traccionan, pero industria y comercio continúan en retroceso, profundizando la dinámica desigual.

Rizobacter sale a reestructurar más de US$40 millones

En este contexto, Rizobacter Argentina anunció formalmente un canje de deuda clave para ordenar su perfil financiero. La empresa busca reestructurar obligaciones negociables por más de US$ 42 millones correspondientes a las series IX y X, con vencimientos entre 2026 y 2027.

La propuesta consiste en ofrecer a los acreedores un intercambio por una nueva serie XI con vencimiento en septiembre de 2029 y una tasa del 9% anual. Además, incluye una solicitud de consentimiento para modificar condiciones originales de la deuda, lo que permitiría extender plazos y mejorar sostenibilidad financiera. La operación apunta a aliviar compromisos de corto plazo y dar mayor previsibilidad en un contexto económico incierto.

Pampa Energía apuesta fuerte al negocio del gas y fertilizantes

Por su parte, Pampa Energía avanza con un proyecto estratégico bajo el régimen RIGI para construir una planta de urea. La inversión prevista ronda los US$ 2.400 millones y estará destinada a desarrollar infraestructura para producción de fertilizantes, clave para el agro y para sustituir importaciones.

Este movimiento se alinea con el auge energético y busca posicionar a la compañía en un segmento de alto valor agregado, aprovechando el gas de Vaca Muerta como insumo principal.

Carrefour redefine su negocio: retail + servicios financieros

En paralelo, Carrefour informó este mes un cambio profundo en su estrategia. La empresa planea transformar sus tiendas en verdaderas terminales de servicios, integrando pagos, logística y soluciones digitales.

El plan incluye potenciar Carrefour Banco, ampliando su oferta financiera para clientes, desde créditos hasta herramientas de pago, en un intento por capturar mayor valor en un contexto de consumo debilitado.

Fintech al rescate: cómo buscan frenar el sobreendeudamiento

Las billeteras virtuales argentinas comenzaron a implementar estrategias para evitar el sobreendeudamiento de los usuarios. Entre las principales medidas se destacan:

Límites dinámicos de crédito basados en ingresos y comportamiento financiero.

Alertas tempranas sobre niveles de endeudamiento.

Herramientas de educación financiera dentro de las apps.

Bloqueo preventivo de nuevas líneas de crédito si se detecta riesgo elevado.

El objetivo es reducir la morosidad en un contexto donde el acceso fácil al crédito digital había disparado riesgos en sectores vulnerables.

Temu y Shein: boom de consumo que golpea a la industria

El crecimiento explosivo de plataformas como Temu y Shein está generando un fuerte impacto en el comercio exterior. Mientras aumentan las importaciones de bienes finales vía compras online, caen las compras de insumos industriales.

Este fenómeno refleja un cambio en la estructura del consumo: más productos baratos del exterior y menor dinamismo productivo local, lo que profundiza las dificultades de la industria.

Mercados: entre la expectativa y la cautela

A pesar de las malas noticias económicas, el mercado mantiene una expectativa positiva vinculada a una eventual mejora en la calificación de Argentina. Si el país logra ser reclasificado como mercado emergente por firmas como Morgan Stanley, podría habilitar el ingreso masivo de capitales. Pero no sería antes de 2028.

Sin embargo, por ahora predominan las dudas: suben los dólares paralelos, el Banco Central acumula reservas a ritmo lento y los bonos no logran despegar. La Bolsa local cayó y las ADR argentinas mostraron mayoría de bajas.