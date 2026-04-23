Bancos toman nota de la mora y salen con propuestas de refinanciación: los detalles

Los bancos comenzaron a desplegar nuevas estrategias para contener el crecimiento de la morosidad en tarjetas de crédito, en un contexto económico que sigue tensionando la capacidad de pago de los hogares. Según se conoció, las entidades financieras están avanzando con propuestas de refinanciación dirigidas a clientes que presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones.

La iniciativa apunta principalmente a ofrecer planes de pago más accesibles, con cuotas fijas y tasas que, en algunos casos, resultan más convenientes que las condiciones originales de financiamiento revolving de las tarjetas. El objetivo es doble: aliviar la carga financiera de los usuarios y, al mismo tiempo, evitar un deterioro mayor en la calidad de las carteras crediticias de los bancos.

En los últimos meses, el aumento del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo impactaron de lleno en el uso del crédito al consumo. Esto derivó en un incremento de los niveles de mora, especialmente en segmentos de ingresos medios y bajos. Frente a este escenario, las entidades buscan anticiparse y ofrecer alternativas antes de que las deudas se tornen incobrables.

Las refinanciaciones incluyen distintas modalidades, desde la reestructuración de saldos impagos hasta la unificación de deudas en nuevos préstamos personales. En algunos casos, incluso se contemplan períodos de gracia o extensiones en los plazos de pago, lo que permite reducir el monto de las cuotas mensuales.

Desde el sector financiero señalan que estas medidas forman parte de una política más amplia de gestión del riesgo, en la que se prioriza la sostenibilidad del crédito en un entorno volátil. A su vez, destacan que mantener a los clientes dentro del sistema formal es clave para preservar la actividad y evitar un freno mayor en el consumo.

De cara a los próximos meses, la evolución de la morosidad seguirá siendo un indicador central para el sistema bancario. La efectividad de estas estrategias de refinanciación será determinante para estabilizar el nivel de incumplimientos y sostener el flujo de crédito en la economía.