La campaña agrícola bate un récord en Argentina: los números que maneja el Gobierno

Resumen Ejecutivo Cosecha récord total: La campaña 2025/2026 consolidó un volumen histórico de 163.200.000 toneladas , lo que representa un incremento interanual del 21,25% motorizado por la adopción de tecnología agrícola.

La campaña 2025/2026 consolidó un volumen histórico de , lo que representa un incremento interanual del 21,25% motorizado por la adopción de tecnología agrícola. Liderazgo de maíz y soja: El maíz alcanzó su máximo en dos décadas con 70.000.000 de toneladas (72 qq/ha), mientras que la soja aportó 49.900.000 toneladas con excelentes condiciones sanitarias en el 83% de los lotes.

El maíz alcanzó su máximo en dos décadas con (72 qq/ha), mientras que la soja aportó con excelentes condiciones sanitarias en el 83% de los lotes. Hitos en trigo y girasol: El trigo registró una marca histórica de 27.900.000 toneladas y el girasol cerró un ciclo récord de 7.400.000 toneladas, complementados por un crecimiento del 16,7% en cebada y un sólido desempeño del sorgo.

De acuerdo con los números oficiales los 6 principales cultivos a nivel nacional muestran un panorama excelente, resultado de condiciones climáticas e hídricas muy favorables, así como de la incorporación de tecnología y el adecuado manejo agronómico de los productores.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que la producción de granos de la campaña 2025/2026 alcanzó una cosecha récord de 163.200.000 toneladas, lo que constituye un aumento del 21,25% respecto del año anterior.

En el detalle por cultivo, el girasol marcó un récord histórico de producción con 7.400.000 toneladas producidas y un promedio de rendimiento a nivel país de 23,4 qq/ha. con las tareas de cosecha terminadas.

La soja por su parte presenta un excelente promedio de rendimiento por hectárea, que alcanza los 30,6 quintales. El 83% de los lotes se encuentran en un buen estado general, sin información respecto a plagas o enfermedades. El resultado es una producción de 49.900.000 toneladas.

En cuanto al maíz, la producción alcanzará a 70.000.000 de toneladas, lo que constituye un récord para los últimos 20 años. Los rindes del cultivo, en el promedio a nivel país, se ubicaron en 72 qq/ha. Los lotes se encuentran en un 81% en estado bueno o muy bueno.

El sorgo completa los principales cultivos de la gruesa, con una producción de 2.400.000 toneladas, un rendimiento promedio de 41 qq/ha, y un estado general bueno y muy bueno en un 86% de los cultivos.

A esto se suman los cultivos de la fina. Por el lado del trigo, se registró un récord histórico de producción, con 27.900.000 toneladas, mientras que la cebada aportó 5.600.000 toneladas, un incremento interanual del 16,7%.