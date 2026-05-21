Alquileres en Rosario: el salario mínimo ya no alcanza para un monoambiente

Los alquileres de departamentos en Rosario continúan mostrando incrementos sostenidos, aunque en línea con la evolución de los índices de actualización de contratos. Durante mayo, los precios de oferta de las unidades de 1, 2 y 3 ambientes registraron aumentos interanuales de 32,1%, 30,6% y 35,4%, respectivamente.

Según los datos relevados por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el valor mediano de un monoambiente en la ciudad alcanzó los $370.000 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en $470.000 y uno de tres ambientes en $650.000.

La evolución de los valores de alquiler impacta especialmente en los sectores de menores ingresos. Desde enero de 2026, el Salario Mínimo Vital y Móvil dejó de ser suficiente para cubrir el alquiler promedio de un monoambiente. Actualmente, el salario mínimo asciende a $363.000, cifra que alcanza apenas para cubrir el 98,1% del valor de una unidad de un ambiente, sin contemplar expensas ni servicios.

La situación también resulta compleja para los jubilados que perciben el haber mínimo. Con ingresos de $463.174 mensuales, deben destinar el 79,9% de sus haberes al alquiler de un monoambiente promedio, una proporción que reduce significativamente su capacidad para afrontar otros gastos esenciales.

A este escenario se suma el costo de las expensas, que representan en promedio un 16,8% adicional sobre el valor del alquiler. De esta manera, el desembolso total para acceder a una vivienda puede superar ampliamente los valores publicados en las ofertas inmobiliarias.

En paralelo, el mercado muestra señales de una mayor disponibilidad de unidades. La oferta total de departamentos en alquiler creció un 20% respecto de mayo de 2025, un dato que refleja una recuperación de la cantidad de inmuebles disponibles tras los cambios registrados en el mercado locativo durante los últimos meses.

Por otra parte, el Índice para Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central de la República Argentina, registró una variación interanual del 32,6% al primer día hábil de mayo, un porcentaje muy cercano a los incrementos observados en los valores de oferta de los alquileres en Rosario.

Con precios en alza, mayores costos asociados y salarios que continúan rezagados frente al valor de la vivienda, el acceso al alquiler sigue siendo uno de los principales desafíos para miles de familias rosarinas.