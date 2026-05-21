Peligro en los márgenes agrícolas: la crisis global que golpea al gigante de maquinaria John Deere

Resumen Ejecutivo John Deere reportó una caída del 16% en sus ganancias netas del segundo trimestre fiscal debido a la contracción global en la demanda de maquinaria agrícola grande.

reportó una caída del en sus ganancias netas del segundo trimestre fiscal debido a la contracción global en la demanda de maquinaria agrícola grande. La baja en los precios internacionales de commodities como la soja y el maíz reduce los márgenes operativos de las empresas agrícolas, postergando la renovación de flotas de tractores y cosechadoras.

como la soja y el maíz reduce los márgenes operativos de las empresas agrícolas, postergando la renovación de flotas de tractores y cosechadoras. El gigante de Moline, Illinois , recortó sus proyecciones de ganancias anuales para el cierre de 2026, reflejando una desaceleración estructural tras los picos de rentabilidad post-pandemia.

, recortó sus proyecciones de ganancias anuales para el cierre de 2026, reflejando una desaceleración estructural tras los picos de rentabilidad post-pandemia. La coyuntura internacional impacta de forma directa en las decisiones de inversión tecnológica en la zona núcleo, donde los productores locales enfrentan además desafíos internos de financiamiento y presión impositiva.

La dinámica global de los agronegocios enfrenta un punto de inflexión donde la macroeconomía comenzó a dictar el ritmo de las decisiones tranqueras adentro. Los balances de las grandes corporaciones multinacionales suelen actuar como el termómetro anticipado de lo que sucederá en los lotes productivos. En este escenario, el gigante global de la maquinaria agrícola, John Deere, acaba de reportar una caída significativa en sus ganancias del segundo trimestre fiscal, un indicador técnico que expone con claridad el enfriamiento de la demanda global de equipos pesados de alta tecnología.

Los números presentados desde la casa matriz en Moline, Illinois, muestran que la utilidad neta de la compañía retrocedió a 2.370 millones de dólares, comparado con los 2.860 millones registrados en el mismo período del año anterior. Esta contracción del 16% no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un ciclo de precios de los commodities que ha perdido la fuerza de las campañas previas. Con cotizaciones internacionales de la soja y el maíz que han ajustado a la baja en los mercados de referencia, la capacidad de reinversión de las empresas agropecuarias se encuentra bajo un estricto análisis de costos.

Para entender este fenómeno corporativo desde la perspectiva agronómica, la renovación de una flota de cosechadoras o tractores de alta potencia funciona de manera idéntica al manejo de los nutrientes en el suelo: cuando el rendimiento económico esperado disminuye, las dosis de inversión tecnológica se vuelven sumamente conservadoras. Las tasas de interés globales, sumadas a los márgenes brutos más ajustados de la actual campaña, obligan a los grandes pools de siembra y a los productores de escala a estirar la vida útil de los fierros o a volcarse hacia el mercado de repuestos y servicios de mantenimiento en lugar de la adquisición de unidades cero kilómetro.

Ante este panorama recesivo en los principales mercados agrícolas del mundo, como Estados Unidos y el bloque de Sudamérica, la firma del ciervo verde se vio obligada a recortar sus previsiones de ganancias netas para todo el año fiscal 2026, ubicándolas ahora en un rango de aproximadamente 7.000 millones de dólares, por debajo de la estimación previa de 7.500 millones. Este reajuste confirma que el negocio de la venta de equipos grandes, el motor de mayor rentabilidad de la compañía, continuará operando a media máquina durante los próximos meses.

El impacto de esta tendencia global repercute de manera inmediata en la Región Centro de Argentina. Si bien el productor local convive de forma crónica con variables macroeconómicas distorsivas, tales como las retenciones, la brecha cambiaria y las limitaciones al crédito a largo plazo, el escenario internacional de precios relativos deprimidos restringe aún más el margen de maniobra. En las agencias oficiales y los centros de distribución de la zona núcleo, el flujo de consultas para la compra de plataformas tecnológicas y sembradoras de precisión ha comenzado a ligarse exclusivamente a esquemas de financiación específicos que puedan morigerar el impacto del costo financiero.

"El mercado está procesando el final de un ciclo extraordinario de altos ingresos agrícolas que impulsó compras récord en los últimos tres años" Stephen Volkmann, analista del sector de maquinaria agrícola de la consultora M&R.

El analista del sector de maquinaria agrícola de la consultora M&R, Stephen Volkmann, señaló al respecto que "el mercado está procesando el final de un ciclo extraordinario de altos ingresos agrícolas que impulsó compras récord en los últimos tres años, dando paso ahora a una fase de normalización donde la prudencia y la eficiencia en el uso del capital serán las prioridades absolutas de la gestión empresarial". Esta visión confirma que la prioridad del negocio agroindustrial ha virado desde la máxima productividad hacia la máxima eficiencia por hectárea.

Frente a un mercado disponible que ofrece valores que apenas cubren los costos de producción en los campos arrendados, las soluciones de gestión viables para mitigar la menor adquisición de bienes de capital se concentran en el agregado de valor en origen y la optimización de los insumos. La tecnología digital de precisión, el monitoreo satelital de lotes y los sistemas de fertilización variable aplicados sobre las maquinarias existentes permiten sostener los niveles de rinde sin la necesidad de incurrir en el desembolso de capital que requiere un equipo nuevo. Al igual que un barbecho bien planificado conserva la humedad del perfil del suelo para el momento oportuno, la retención estratégica de liquidez resguarda la estructura del negocio agropecuario en los momentos de transición del ciclo económico global.