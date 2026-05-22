Preocupación en Ramallo por el despido de 80 personas de una contratista de Ternium

La situación laboral en el corredor industrial del norte bonaerense sumó un nuevo foco de preocupación luego de que alrededor de 80 trabajadores de la firma DAMLUC Servicios y Mantenimientos recibieran telegramas de despido. La empresa, contratista de la siderúrgica Ternium en la planta General Savio de Ramallo, atribuyó la decisión a una fuerte caída de la actividad y a dificultades económicas derivadas del fin de su vínculo comercial con la compañía.

Según informaron fuentes sindicales, las cesantías alcanzan a unos 70 operarios metalúrgicos y a una decena de empleados administrativos y personal fuera de convenio. La medida generó alarma tanto entre los trabajadores afectados como en la comunidad local, debido al impacto económico que podría tener sobre decenas de familias de la región.

Ante este escenario, la seccional San Nicolás de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de resguardar los derechos de los empleados despedidos y garantizar que perciban las indemnizaciones correspondientes.

La polémica por las indemnizaciones

La empresa justificó las desvinculaciones bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Este encuadre permite abonar una indemnización equivalente al 50% de la prevista para los despidos sin causa.

Sin embargo, desde la UOM cuestionan esa interpretación y reclaman que los trabajadores reciban la compensación plena establecida por la legislación laboral. El sindicato sostiene que la finalización del contrato comercial con Ternium no debería trasladar las consecuencias económicas a los empleados.

Un conflicto ligado a la actividad industrial

DAMLUC operaba desde el Parque Comirsa y tenía a Ternium como su principal —y según diversas fuentes, único— cliente. La finalización de ese contrato habría dejado a la firma sin actividad suficiente para sostener su estructura laboral, desencadenando los despidos masivos.

En paralelo, trascendió que Ternium estaría reteniendo pagos pendientes a la contratista con el fin de asegurar recursos destinados al pago de las indemnizaciones, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales sobre el mecanismo que se implementará.

Alerta por la situación del sector metalúrgico

Los despidos se producen en un contexto complejo para la industria siderúrgica y metalúrgica argentina, que viene mostrando señales de desaceleración en los últimos meses. Empresas contratistas y proveedoras vinculadas a los grandes complejos industriales son algunas de las más afectadas por la menor actividad y los procesos de ajuste de costos.

Mientras aguardan una convocatoria a audiencia por parte del Ministerio de Trabajo bonaerense, los representantes gremiales mantienen el estado de alerta y siguen de cerca las negociaciones para evitar que los trabajadores afectados vean reducidos sus derechos indemnizatorios.